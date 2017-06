Juuli alguses toimuv orienteerumise MM toob Eestisse 400 tipporienteerujat, kes võtavad mõõtu nii Tartu südalinnas kui ka Lõuna-Eesti metsades. Juuni keskpaigaks on registreerinud osalejaid 48 riigist ja kohapeale on oodata ligi 800 pealtvaatajat välismaalt.

Maailmatasemel orienteerujad võistlevad nädala jooksul sprindis, sprinditeates, lühirajal, tavarajal ja teatejooksus. Võistluskeskus asub Tartus, kuid erinevatele võistlusetappidele saab kaasa elama minna lisaks Lõuna-Eesti pealinnale ka Viljandisse, Rõugesse ning Tartu Maratoni radade lähistele Vitipallu.

Eesti koondise suurimad ootused kodusel MM-il on Kenny Kivikas, Timo ja Lauri Sild ning naistest Annika Rihma ja Evely Kaasiku. "Olen suutnud teha oma treeningmahtudes rekordi. Usun, et sellele on kaasa aidanud suusatreeningud ja soojas kliimas laagerdamised. Ettevalmistushooaeg on lootustandev," ütles Kaasiku, kelle miinimumeesmärk on jõuda MM-il 15 parima sekka.

Hiljutisel sõjaväelaste MM-il kulla võitnud Timo Sild on samuti heas vormis ning ka temalt on oodata elu parimaid jookse. Üha paremasse vormi on tõusmas ka tartlane Kenny Kivikas, kes saavutas möödunud kuul Soomes toimuval MK-etapil hinnalise 15. koha ja Lauri Sild, kes sai sõjaväeldaste MM-i tavarajal maha tugeva kuuenda kohaga.

MM-il on kohal kogu välismaa paremik, sealhulgas mitmekordne maailmameister prantslane Thierry Gueorgiou, kes teeb Eesti toimuval MM-il oma karjääri viimased jooksud.

Orienteerumise MM jõuab otsepildis televaatajani Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis ja osaliselt Tšehhis. Lähinädalatel võib otsepilti edastavaid riike lisanduda veelgi. Eestis edastab teleülekandeid kõikidest võistluspäevadest ETV2.

Järelvaadatavana ja kokkuvõtetena on orienteerumise MM-võistlused rohkem kui 100 riigi teleekraanidel. Veebi vahendusel on kõige mugavam võistlusi jälgida MM-i ametliku kodulehekülje www.woc2017.ee vahendusel.