Katar sai Aasias jagu Lõuna-Koreast, mõlemad võivad jääda juhendajata

Katar läks kohtumist teise poolaja alguseks 2:0 juhtima, kuid külalised jõudsid viigini. Hassan Al-Haidose teine värav veerand tundi enne lõppu kindlustas võidupunktid siiski kodumeeskonnale.

Edust hoolimata otsustas Katari peatreener Jorge Fossati matši järel ootamatult oma kohast loobuda. See tuli üllatusena ka sealsele alaliidule, kelle president lubas uruguailasega enne palve rahuldamist veel vestelda.

Tõsiselt on löögi all ka Lõuna-Korea peatreeneri Uli Stielike positsioon. Sakslase juhtimisel on meeskond saanud viiest viimasest valiksarja mängust kolm kaotust ja pääs finaalturniirile on sattunud löögi alla.

Kaks vooru enne valiksarja lõppu on A-grupis finaalturniiri pilet käes Iraanil (20). Teise otsepääsme ja play-off koha eest jätkavad heitlust veel Lõuna-Korea (13), Usbekistan (12), Süüria (9), Katar (7) ja Hiina (6).

B-grupis on igasugused lootused kadunud Iraagil (5) ja Tail (2). Kahe otsepääsme ja ühe play-off positsiooni eest võitlevad aga Jaapan (17), Saudi Araabia (16), Austraalia (16) ja Araabia Ühendemiraadid (10).