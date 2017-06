„Mast on maas,“ tunnistas Nurmsalu, kes tuli mullu pärast kolmeaastast pausi suurde sporti tagasi, Delfile. „Keha ei pidanud nälgimisele vastu.“

Nurmsalu kinnitas, et on endiselt veendunud – saanuks ta treenimist ja võistlemist jätkata, olnuks PyeongChangi olümpial medalikonkurentsis. „Eelarve oli mul koos, ajas ülegi, motivatsioon oli meeletu, aga testid näitasid, et tervis on paha-paha.“

Elul on ka teine pool, teatas Nurmsalu: „Suvel on pulmad, TTÜ-s on jäänud teha vaid lõputöö, Ramirendis teenin palka… Elu läheb edasi.“