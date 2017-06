Konstantin Vassiljev võib Poolas klubi vahetada

Probierzi on seostatud siirdumisega nii 2. Bundesligasse kui ka Lõuna-Euroopasse klubi juurde, mis "võitleb õiguse eest mängida Meistrite liigas", kuid nüüd teatas Poola meedia, et temast võib saada hoopis Wroclawi Slaski juhendaja, vahendas Soccernet.ee.

Slask lõpetas tänavu Ekstraklasa alles 11. kohaga, kuid näiteks 2012. aastal tuldi riigi meistriteks. Slaski jutud kerkisid üles sellest, et klubi on omanikke vahetamas ja seal võib juhtohjad saada Probierziga heades suhetes olev Andrzej Kuchar. Väidetavalt on Probierz kõik kõnelused välisklubidega ootele pannud seniks, kuni Slaski uus omanik selge on.

Kui peaks minema nii, et Probierzist saab Wroclawi klubi treener, alustab Slask väidetavalt jahti tänavu Jagiellonias võtmerolli täitnud Konstantin Vassiljevi ja tema noorema poolakast ametivenna Przemyslaw Frankowski allkirjadele. Möödunud reedel lausus Vassiljev Soccernet.ee-le oma tuleviku kohta: "Kõige hiljem ootan juuni lõpuni, et kõik ära otsustada. Aga kui kõik läheb päris hästi, siis nädala jooksul [selgub]."

32-aastase Vassiljevi leping Jagielloniaga lõppes tänavuse hooajaga. Bialystokis veetis ta kaks aastat, tänavu lõi ta Poola kõrgliigas 13 väravat ja andis sama palju väravasööte, mille tulemusel valiti ta kogu liiga paremuselt teiseks mängijaks.