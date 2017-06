Olles võitnud kolm mängu kolmest, juhib Tallinna Kalev praeguseks Soome 1. divisjoni turniiritabelit 15 punktiga.

Kalevi peatreener Chris Wallace’i sõnul tulid soomlased platsile enesekindlalt, olles oma võidus veendunud. „Enesekindlus ja tugev surve ehmatasid meid ära ning muutsid mängupildi esimesel poolajal küllaltki kaootiliseks. Teiseks poolajaks rahunesime siiski maha, mängisime oma mängu ning sealt tulid ka try’d ja võit,“ ütleb Wallace. „Hetkeseisuga juhime me divisjoni olles võitnud kõik mängud – selle nimel oleme ka pingutanud. Hea on seegi, et tegelikult on meil veel endiselt nii palju arenguruumi ja potentsiaali,“ lisas Wallace.

Kuigi Soome divisjonis tuleb suvepaus, siis Kalevi poistel treeningud jätkuvad – valmistutakse Eesti olümpiaragbi turniiriks. Wallace’i sõnul aitab mängupildilt intensiivsemaks olümpiaragbiks valmistumine meestel saavutada veelgi parem vorm ja vastupidavus, millega suve teises pooles juba Espoo vastu mängima minna.