Saar võrkpallurite rahastusest: valitsusel polnud võimalik seda otsust teha

"On tõeliselt kahju, et meil jääb kasutamata võimalus suurendada meeste rahvuskoondise võimalusi koduseinte abiga," kommenteeris Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe pressiteate vahendusel. "Kahju, et Eesti spordi rahastamise juures puudub mehhanism, mis sellistes olukordades aitaks. Sarnast võimalust, kus populaarsel pallimängualal on Eesti täiskasvanute võistkond vaid ühe sammu kaugusel MM-ist, ei pruugi enam niipea tekkida."

ERR uuris kultuuriminister Indrek Saarelt, miks ei saanud võrkpalliliit positiivset vastust. "Valitsusel ei olnud võimalik sellist otsust üldse teha. See ajaraam, milles me pidime tegutsema, oli niivõrd lühikene," tunnistas Saar ERR-ile. "Valitsus koguneb uuesti järgmisel neljapäeval, võrkpalliliidul oleks olnud vaja garantiid eilseks õhtuks. Seda paraku ei olnud selles ajaraamis võimalik teha."

"Küll on valitsus ette näinud sellisteks sündmusteks, nagu näiteks kui nüüd Eesti võrkpallikoondisel – kellele me kõik pöialt hoiame – läheb nii hästi, et nad saavad MM-finaalturniirile, siis on selle jaoks ette nähtud see ajaraam, kuidas neid otsuseid teha ja vabariigi valitsuse reservis vahendid broneeritud," lisas Saar. "Aga see üllatus, et võrkpalliliit taotleb kolmanda kvalifikatsiooniringi korraldusõigust, oli tõepoolest ootamatu ja garantiid anda juba ette ei ole paraku võimalik."

Seega raharong on läinud? "Jah, ega sellest ei jää nüüd mitte midagi olemata," lausus Saar. "Eesti on olnud väga tubli rahvusvaheliste ürituste korraldamisel ja meil oleks ambitsiooni korraldada palju rohkem, aga kõiki asju paraku ei jõua ja nagu me näeme, siis ka Saksamaa ja Hispaania loobusid selle sama ürituse korraldamisest just nimelt selle pärast, et vahendite planeerimine nii kiiresti ei ole suure tõenäosusega võimalik. Kõigis asjades me ikkagi maailmameistrid täna olla ei saa."