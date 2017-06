Hetkel MM-arvestuses 21. kohta ning Euroopa karikasarja arvestuses esikohta hoidev Soomer sõidab sel aastal ka Eesti meistrivõistlustel, pakkudes kõrgeimas Superbike klassis väga tugevat konkurentsi.

"Loomulikult olen selle üle väga õnnelik, et mul on antud võimalus ka sellel aastal kodus võistelda. 2017. aasta Honda CBR1000RR, millega ma Superbike klassis sõitma hakkan, on kindlasti konkurentsivõimeline ja on teinud võrreldes vana mudeliga jälle suure sammu edasi. Tahaksin öelda suured tänud Honda Balticule ja auto24ringile, et mul selline võimalus sellise mootorrattaga Eestis võidu on," kommenteeris Soomer.

Järgmine Eesti meistrivõistluste etapp toimub 8. juulil Pärnus auto24ringil.