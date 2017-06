Võrkpallikoondis ei saa MM-valikturniiri otsustavat ringi kodus mängida

Eesti Võrkpalli Liit esitas avalduse ka 18.-23. juulini toimuva valiksarja kolmanda ringi turniiri võõrustamiseks ja alaliidu juhatus pöördus korraldamise toetuseks vabariigi valitsuse, kultuuri- ja rahandusministeeriumi poole rahastamise abipalvega.

Kuna täna kella üheksaks, mil tähtaeg kukkus, polnud valitsuselt laekunud positiivset vastust, loobub Eesti Võrkpalli Liit MM-valiksarja kolmanda ringi turniiri korraldusõiguse taotlemisest. "On tõeliselt kahju, et meil jääb kasutamata võimalus suurendada meeste rahvuskoondise võimalusi koduseinte abiga," kommenteeris olukorda Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe ja lisas: "Kahju, et Eesti spordi rahastamise juures puudub mehhanism, mis sellistes olukordades aitaks. Sarnast võimalust, kus populaarsel pallimängualal on Eesti täiskasvanute võistkond vaid ühe sammu kaugusel MM-ist, ei pruugi enam niipea tekkida."

Lisaks Eestile kuuluvad valiksarja kolmandasse ringi Belgia, Hispaania, Saksamaa, Slovakkia ja Valgevene rahvuskoondised. Üheringiliselt turniirilt pääseb järgmise aasta 10.-30. septembrini Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-ile vaid kuuiku võitja. "Tegemist on tugevate ja võrdsete koondistega, ent neist ükski pole nii kõrgel tasemel kui Venemaa," lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.

Valiksarja kolmanda ringi turniiri korraldab Belgia.