18. juunil toimub Karksi-Nuia lähistel Ainja krossirajal “Nuia Suursõit 2017”, mis on oma nime saanud kunagisest kuulsast “Jõud" Suursõit motokrossist, mida külastasid Nõukogude Liidu ajal isegi toonased kosmonaudid.

Looduslikult atraktiivne Ainja rada on läbi ajaloo olnud ja on ka tänasel päeval Eesti ja lähiriikide sõitjate hulgas üks lemmikumaid radu. “Jõud" Suursõit oli Nõukogude Liidus üks populaarsemaid motokrosse, kus osalesid toonased tippsõitjad eesotsas maailmameister Gennadi Moissejeviga, kellele astusid vastu meie ässad ehk siis selle aja NSV Liidu ässad.

Kuna tänavu Ainja rajal üle pika aja Eesti meistrivõistluste etappi ei toimu, otsustas kohalik Karksi TSK eesotsas Anti Kalaga Suursõidu nimelt tolmu pühkida ja nii peetaksegi paari nädala pärast seal "Nuia Suursõit 2017".

18. juunil lähevad Ainjas võistlustulle MX1, MX2, 85cc, Naised, külgvankrid, külgvankrid Hobi, MX Hobi ja Karksi MV klassid. Mõlemad külgvankrite klassis osalevad Eesti karikavõistluste arvestuses, "Nuia Suursõit" karikatele sõidavad 85cc, Naised, MX2, MX1 ja MX Hobi klassid ning Karksi Valla meistrivõistlustel osalevad Karksi MV sõitjad.

Võistlusele on tulemas enamik meie parimatest sõitjatest, kes samal nädalavahetusel piiri taga ei võistle. Üheks nimekamaks osalejaks on kindlasti tänavu peamiselt maailmameistrivõistlustel koos Maarek Miiliga võistlev kohalik külgkorviäss Kert Varik. Soolodest on tänaseks end kirja pannud juba Aigar Leok ning sõitjaid lisandub iga päevaga.

Lisaks aule ja kuulsusele on põhiklassidele välja pandud ka rahalised auhinnad. MX1, MX2 ja külgvankrid saavad kummaski sõidus autasustatud järgmiselt - I koht saab 150, II 100 ja III 50 eurot.

Esimene start antakse Ainjas 18. juunil kell 12.00.