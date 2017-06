Väravakangelased Purje ja Zenjov: väärisime seda võitu

Avapoolajal kaitseliinis toimunud arusaamatuse tõttu kaotusseisu jäänud Eesti väravad lõid Sergei Zenjov 51. ning Ats Purje 77. minutil.

"Tundus, et enne esimest väravat kontrollisime mängu," arvas Eesti võiduvärava löönud Ats Purje intervjuus ERR-ile. "Mängisime natuke kaitses üle, karistati kohe ära. Teine poolaeg tehtud vahetused tasusid ära, Sergei lõi kohe ära ja mina otsa. Ma usun, et väärisime seda võitu."

"Raske mäng oli, nagu Ats ütles, olime esimesel poolajal paremad, aga lasime värava," kinnitas Zenjov ründekaaslase sõnu. "Teise poolaja alguses lõime kohe värava, see tähendas väga palju. Hakkasime pressima, tulid võimalused ja teine värav. Õnnitlen kõiki selle võidu eest, ootasime seda kaua."

Uue taktikaga oli selline mäng, kus saime ise päris palju palli vallata. Kuidas teile täna palliga mäng tundus ja kuidas sellega toime tulime? "Esimesed 20 minutit mängisime päris hästi, kontrollisime palli, aga Läti lasi meil mängida," sõnas Zenjov. "Istusid maha ja ootasid oma võimalust, said ühe kontrarünnaku ja lõid värava. Ainult kontrolli mõttes mängida ei ole mõtet, ikka peaks võimalusi tulema."

Oli see ka üllatav, et Läti meil täna nii palju mängida laskis või olime ise lihtsalt nii head? "Ausalt öeldes oli küll üllatav," tõdes Purje. "Nende koduväljak, mõtlesime, et nad tulevad ikka kõrgemalt peale. Läks aga nii, võit tuli."

Järjekordne koondisetsükkel on nüüd jälle läbi. Mida võiksime juunikuu kohta tervikuna öelda? "Belgia vastu nägid kõik, et oli raske mäng, seal ei olnud väga midagi teha," tunnistas Purje. "Selle kõva tööga, mis poisid väljakul tegid, võib rahule jääda, aga see ilmselt ongi hetkel meie tase. Belgia vastu veel hammas ei võta."

"Belgia vastu oli meil ainult võimalus võidelda ja oma võimalust oodata, aga tuli see rumal punane kaart, mis natuke meie plaane muutis," rääkis Zenjov. "Pidime veel madalamale langema, siis tuli teine värav ja oli mäng tehtud."

Saime kahes mängus ka kaitsvamat taktikat proovida – kuidas teile tundub, on see õige tee ja see viis, kuidas tulemusi teha? "Võib öelda, et tundub küll nii," ütles Purje. "Miks mitte katsetada, see on andnud meile Horvaatia vastu võidu ja täna ka – miks mitte edasi katsetada."

Sergei, kui raske on nii väravaid lüüa? "Võib öelda, et viis kaitsjat, võib öelda et kolm, ääred lähevad ikka üles. Ääreründajad lähevad rohkem keskele ja äkki tekibki nii rohkem võimalusi."