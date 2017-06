Sellel nädalal toimub Kärdlas TV10 Olümpiastarti sarja finaal

TV10 Olümpiastarti sari on kümneaastase vahe järel oma finaaliga taas Kärdlas, Hiiumaal üldse neljandat korda. Kärdlas on võistlustules 172 finalisti 48 koolist.

"Minu jaoks on see ikkagi väga suur au," sõnas ERR-ile Eesti kergejõustikuliidu noortespordi juht Heiko Väät. "See on esmakordne nii minu kui kogu võistkonna juures. Et ühest grupist nii palju lapsi siia saada, on suur au nii mulle kui lastele."

Mis on Hiiumaa tingimustes kõige parem, mida sa ootad oma noortelt? "Ennekõike rahulikku meelt ja et nad naudiks homset ja ülehomset päeva. Tulevad tulemused nagu tulevad, üle oma varju ei tasu hüpata."

Mitmevõistluse võitjad ja parimad koolitiimid selguvad kolmapäevaks.