Noorte rannavõrkpallisari stardib Kohilas

Reedel mängivad kuni 20-aastased noored, laupäeval tuleb rannaliivale kuni 16-aastaste ning pühapäeval kuni 18-aastaste ja kuni 14-aastaste vanuseklass, kirjutab volley.ee.

Sarja teine etapp on kavas 7.-9. juulil Pärnus, kolmas etapp 14.-16. juulil Saaremaal ja neljas etapp 21.-23. juulil Viljandis. Noorte rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused toimuvad 28.-30. juulil Tartus. Kõik võistluspäevad saavad alguse kell 11.

"Teeb suurt rõõmu, et noortele meeldib rannavõrkpalli mängida ja see, et noorte seas on mitmeid väga andekaid rannavõrkpallureid, kes juba või peagi ka täiskasvanute sarjas südikat mängu näitavad. Meeldiv on ka see, et Asko Esna eestvedamisel jõuab sellel aastal noorte karikasari ka Saaremaale. Ootame kindlasti ka sellel aastal kõikidele etappidele palju osalejaid," rääkis avaetapi eel rannavõrkpalli projektijuht Urmas Piik.