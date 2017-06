U-19 koondise peatreener Balti turniirist: tase oli väga võrdne

"Võib öelda, et esimese mängu lõpus olid meil ka mõned võimalused mängu võita, aga seekord ei suutnud me neid realiseerida. Pärast seda suutis Leedu turniiri võita ja meie lõpetasime viimasel kohal," vahendab jalgpall.ee Hoppi sõnu. "Leedu realiseeris oma potentsiaali kõige paremini. Nad kasutasid tekkinud võimalused ära ja suutsid mängus Soomega oma distsiplineeritud ja targa kaitsemänguga võidu tagada, nii et nende triumf oli teenitud. Soome omas küll turniiri vältel meeskondadest kõige enam palli, aga jalgpallis on kõige olulisem siiski väravamomentide välja töötamine ja nende realiseerimine."

Eesti jäi turniiri teises mängus Lätile alla 0:1 ja seejärel Soomele 0:3. "Tulemustega ei saa me kindlasti rahul olla. Aga viimases mängus lõid soomlased meile kõik kolm väravat nurgalöökidest, varem olime endale hooaja jooksul lasknud nurgalöökidest vaid ühe lüüa! Aga ma loodan, et see oli poistele siiski kasulikuks õppetunniks – oma tugevused ei tule igas mängus automaatselt välja ja kui midagi juhtub, siis peab uues olukorras olema sajaprotsendiline keskendumine," lisas Hopp.

Füüsilise valmisoleku taha Hoppi sõnul midagi ei jäänud. "See on kindlasti üks osa, kus Eesti jalgpallurid võiksid olla vastastest paremad, sest selle kallal on igal mängijal võimalik individuaalselt töötada. Meil on jalgpalliliidus pandud sellele ka viimasel poolaastal eraldi rõhku ja ma loodan, et koostöös klubidega näeme selles valdkonnas positiivseid arenguid."

U-19 koondist ootavad septembris ees kaks maavõistlust Valgevenega, hooaeg kulmineerub oktoobri alguses valikturniiriga, kus Eesti vastasteks on Rootsi (võõrustaja), Itaalia ja Moldova.

"Hooaja alguses keskendusime enim üleminekutele kaitsesse, kaitsemängule endale ning standardolukordadele. Oleme samuti rõhku pööranud mängu ülesehitusele, et leida parim tasakaal lühikeste ja pikkade söötude vahel. Tahaksime nüüd pöörata rohkem tähelepanu rünnakuefektiivsusele – kuidas luua väravavõimalusi ja siis neid realiseerida. Aga kindlasti ei tasu meil unustada seni õpitut, ka neid mänguelemente tuleb värskendada ja tegema kõik, et valikturniiriks oleks meie mängupilt optimaalses tasakaalus," ütles peatreener lõpetuseks.