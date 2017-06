Pärnus toimuval tippturniiril lööb kaasa ka Jürgen Zopp

Zopp osaleb Estonian Openil esmakordselt, sest varasematel aastatel pole tihe suvine võistlusgraafik seda võimaldanud. "Minu viimasest Pärnus mängitud turniirist on möödas üle kümne aasta, mis on liiga pikk aeg," rääkis Zopp.

"Merko Estonian Open on Eesti tenniseaasta tippsündmus, sest tase on meistrivõistlustest kõrgem," sõnas ürituse peakorraldaja Riho Kallus veendunult. “Möödunud aastal pakkusid meie tennisistidele konkurentsi sportlased 26 riigist, nii naaberriikidest kui kaugelt ookeani tagant Austraaliast, Tšiilist ja Argentiinast,” loetles Kallus.

Aasta-aastalt on Estonian Openil mängijate tase paranenud. Kui 2015. aastal oli Vladimir Ivanov parima eestlasena turniiril teise paigutusega, siis aasta hiljem alles kuuenda paigutusega. Kaks aastat tagasi jõudis ta finaali, kuid kaotas seal hispaanlasele Gerard Granollers-Pujolile ning möödunud aastal jõudis ta veerandfinaali.

Turniiri võita on raskem, kuid ka esimeste ringide võitude eest saadud punktid aitavad tennisisti karjäärile kaasa. "ITF Futures turniiride korraldamine on Eestile väga vajalik," ütles Kallus. "Suvine Merko Open ja sügisel toimuv Paf Open on hea platvorm tennisistidele edetabelisse saamisel. Korraldajatena saame oma mängijatele wild card'e ja nii on meie noored oma esimesed ATP ja WTA punktid saanud just kodustelt turniiridelt," lisas ta.

"Kui 2014. aastal alustasime Estonian Openi korraldamist, soovisime sellest turniirist, kus mängivad nii mehed kui naised, luua midagi erilist, Eesti Grand Slam’i laadset," meenutab tenniseliidu peasekretär Allar Hint. "Eestis on rahvusvahelisi turniire vähe. Pärnus toimuv Estonian Open on saavutanud populaarsust nii pärnakate kui ka seal suvitavate tennisesõprade hulgas ja toonud rahva tennist jälgima. Pärnu publik meeldib tennisistidele ja paljude mängijate jaoks on see turniir olulise tähtsusega."

"Meie tennisetippe näeb Eestis mängimas harva ja eriti konkurentsis endast tugevamatega, seepärast on Estonian Open hea võimalus tipptennis koju kätte tuua," leiab Kallus turniirist veel olulist ja kutsub huvilisi omadele kaasa elama. Kes sel aastal kaasa teevad, pole veel teada. "Samal ajal on mujal mitmed Pärnus toimuvast Futures turniirist tähtsamad võistlused," selgitab Kallus mõne sportlase eemalejäämist. "Aga loodame, et paljude meie tennisetippude suvises tihedas võistlusgraafikus leidub koht ka Estonian Openi jaoks. Ülihea meel on selle üle, et Jürgen kaasa teeb." Turniir tuleb igal juhul põnev ja tennisehuvilistel tasub juba aegsasti juuli viimasel nädalal Pärnus öömaja otsida.