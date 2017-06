Koskor treenib Tammekaga, aga pakkumisi on ka mujalt

Aasta alguses Paidega liitunud 21-aastane Koskor lõpetas meeskonnaga lepingu kuuendal juunil. "Meie tulevikuplaanid ei ühtinud, olid pisikesed lahkhelid ja nii see kasvas. Pidasin targemaks lepingu ära lõpetada. Kuna olen ideaalses vanuses, siis iga Premium liiga minut on kulla hinnaga ning Esiliiga B tase jäi kahjuks nõrgaks," selgitas ründaja Soccernet.ee-le.

Praegu treenib Koskor oma vana koduklubi Tartu Tammeka juures ja ei välistanud nendega ka liitumist. "Kodu ja perekond on mul siin ning tulevikus tahaksin ka Tartu Ülikooli õppima asuda," teatas ta, aga lisas, et tal on pakkumisi ka mujalt ning ta midagi veel täpsemalt rääkida ei soovinud.