Sõõrumaa tänukõnes: on alust loota, et võite tuleb veel küll ja küll

Järgnevalt Sõõrumaa tänukõne täispikkuses:

Väga lugupeetud Ott ja Martin!

Mul on äärmiselt uhke tunne seista siin teie ja teie toetajate ees, tervitada ja soovida teile õnne kogu Eesti olümpiakomitee ja Eesti sportlaskonna poolt. Ma usun, et suurel enamusel on siiras hea meel teie edu üle ja kui mõned kadetsevad, siis see kuulub ka elu ja spordi juurde.

Ma olen tihtipeale mõelnud, et miks autosport inimeste hulgas nii populaarne on, miks ta nii palju korda läheb. Eile õhtul jõudis ka minule kohale, et siin on kõik olemas, kõik inimlik. Selleks, et jõuda poodiumile, pead sa käima läbi tulest, veest, ei puudu tolm, kivid, kännud. Loomulikult on vaja ka õnne ja talenti, et kõrgemale pjedestaalile jõuda. Teil on see kõik olemas ja see on nii eestlaslik. Kui vaadata, millise tarkusega – vähemalt nii paistis välja – ja millise kindlusega eilne võit tuli, annab alust loota, et neid tuleb veel küll ja küll.

Pikk jutt on aga pikk jutt ja mul on teile ka väike sümboolne meene. Siin on Eesti olümpiakomitee poolt ellu kutsutud Rio OM-iga seoses üks meenemünt, kus kunstnik on püüdnud kujutada sportlast stardiootel. Ma arvan, et see on väga hästi välja tulnud. Eks teil jookseb ka tihtipeale kogu elu silme eest läbi – kas nüüd on kõik korras, tuleb pauk ja siis on kõik meelest läinud. Sümboliseerigu see münt ja toetagu teid ka edaspidi.