Gross tänukõnes: mina olen uskunud sinusse, Ott, alati

Järgnevalt Grossi tänukõne täispikkuses:

Kallid sõbrad Ott ja Martin!

Ma tean, et see värk teile väga ei meeldi, mis siin toimub. Eriti Otile. Ma tunnen Otti. Kuid midagi ei ole teha, põhjus on natuke liiga suur.

Kui paljud ütlevad, et kuidagi vedas või läks õnneks - kaugel sellest! Ma ütleks nii, et ebaõnne oli ikka väga palju. Me kõik teame, kui käega katsutav see võit juba varasematel etappidel on olnud.

Mis ma oskan teile, poisid, öelda. Ütlen tõesti seda, et mina olen uskunud sinusse, Ott, alati. Esimesest hetkest, kui ma sind veel õieti ei tundnud. Vähe ülbet kanti poiss olid, panid oma sõitu ja kedagi eriti jutule ei võtnud. Aga kui vaadata sinu tulemusi, siis olid peajagu teistest üle. See hakkas kohe silma. Ma ei ole rallialal mingi eriline spetsialist, kuid sellest saab iga lihtne inimene aru, kui keegi on teistest kiirem ja osavam. Ma sain kohe aru, et oled mees, kellele võib panustada. Kui palju on neid noori mehi ja noori poisse, kes tahaks rallit sõita. Aga selleks peab olema just selline mees nagu täna on siin Ott.

Ja ka Martin, sa oled ka üks kõva ja karastatud poiss. Sul on spordipõhi kõva taga ja lihtne teil seal kahekesi ei ole. Lihtsalt ei peagi midagi tulema, aga kindlalt. Te olete võrratud poisid, hoidke Eesti lippu kõrgel!