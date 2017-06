Tänak Järveoja elust: väga keeruline ei ole, näpud püsti ja poodiumile

"Emotsioon on suht sarnane nagu eile," lausus Tänak päev pärast karjääri esimest MM-etapivõitu. "Kõige lahedam hetk oli ujumisprotsess või finišitseremoonia, kui oli hea näha emotsioone meeskonnaliikmete poolt."

Tänavu on Sebastien Ogier M-Spordile juba kaks esikohta toonud, Tänaku saavutus oli kolmas võit seitsme etapi jooksul. "See on meeskonnale, eriti eratiimile väga positiivne. See on selle juures kõige lahedam külg."

Tänak tunnistas, et Sardiinia ralli on kalendri üks keerulisemaid. "Nagu enne võistlust juttu oli, siis aasta üks karmimaid rallisid tehnikale. Auto oli palju viga saanud ja haavu oli palju. Kruusa kippus sisse tulema," ütles saarlane. Kaardilugeja Martin Järveoja täiendas kõrvalt, et katsete järel sai kruusa ikka peotäiekaupa välja võetud.

Tänaku sõnul ei koosne eduvalem üksnes sõitjast, kaardilugejast ja autost. "Tegemist on meeskonnaalaga. Üksi sõites ja kaardilugejast ei olene väga palju. Ülejäänud meeskond, kes taustal töötab ja tehnika... See punt, kes tulemuse vormistas, on kindlasti palju suurem kui meie kaks ja auto kolmekesi kokku."

Kui vastuvõtul küsimusi esitanud Karl Mihkel Eller uuris Martin Järveojalt võistkonnas kohanemise kohta, viskas Tänak kiiresti nalja: "Suht lihtne, tõstab näpud püsti ja käib ainult poodiumil. See vist väga keeruline elu ei ole."

"Ott kogu aeg ütleb, et on maru kade mu peale," muheles seepeale Järveoja. "On olnud ilus aasta. Loodame, et jätkub samamoodi ja veel tõusvamas joones."