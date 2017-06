Georg Gross: Ott Tänak on meheks saanud!

Millised tunded teid valdasid, kui eile oli lõpuks viimane katse läbi ja Tänakul õnnestus Jari-Matti Latvala ees tosinasekundiline edu säilitada?

Noh, mis see tunne oli - see tunne oli muidugi ainult väga hea. Viimaste sekunditeni oli pinge üleval ja seetõttu mind alati häirivad enne võistluste lõppu õnnitlejad - et võit on käes, ei ole enam midagi ja kõik on kindel. Tehnikaspordis on see küll täiesti nii, et päris kindel ei ole see võit isegi siis, kui ta on üle finišijoone läinud ja poodiumil. Veel võib midagi juhtuda. Selles mõttes oli tunne muidugi ülev.

Jälgiste võistlust kodumaal?

Ikka. Me nüüd Poola plaanime minna ja ilmselt ka Soome. Praegu on ju need tehnilised lahendused nii head. Võistlustel ei ole iial nii kursis käiguga kui kodus internetis olles.

Kas olete saanud juba Otiga rääkida ka?

Ei ole. Saame täna 14.20 temaga kokku. Georg [rallisõitja Georg Gross, Olegi poeg] temaga vestles ja on korduvalt rääkinud. Aga ma ei ole tahtnud ka liiga peale tallata. Tuleb koju ja siis saame kõigest juba pikemalt rääkida.

Kui meenutame seda aega, kui esimest korda Ott Tänakuga kokku puutusite, siis tuleb vist minna ajas enam kui kümme aastat tagasi.

Justnimelt! Ma ütlekski nii, et nagu äris on ka spordis - millisele kaardile panustad? Ott oli suht kinnine poiss ja millegiga väga silma ei paistnud. Ainult sellega, et oli hea kiire käsi. Ma ütlekski nii, et kui maailmasporti minna ja toetajaid otsida, siis Eestis peaks olema pika puuga teistest parem. Oti puhul märkasingi kohe, et Eestis tal vastast ei ole. See oli üks põhjus, et sellele kaardile panna. Tippsport on väga kallis ja loomulikult kõik noored mehed - neid on Eestis ju kümneid ja sadu tuhandeid, kes kõik tahaks sõita. Aga selleks peab olema tohutu tahtejõud ja muidugi eeldused. Ja kindlasti väga varakult pihta hakata.

Ott Tänaku karjäär on läinud üles- ja allamäge. Oli siin ju kümnendi algusaastail ka oht, et jääb päris katki. Kui tõsiselt ise seisite silmitsi sellega, et teie toetatud mees ei jõuagi kuhugi?

Ma ütlekski nii, et kui keegi on oma edu tipus, siis seda märgatakse, õnnitletakse ja kiidetakse. Kui midagi juhtub, siis väga ruttu näidatakse näpuga ja unustatakse. Minul ei olnud Oti suhtes küll mitte kunagi kahtlust, et ta ei tõuse. Oli vaja kannatust vaja küsimust "millal?". Nagu eilne võitki tuligi. See oli kindel, et see tuleb. Küsimus oli: "Millal?" Kui paljud ütlevad, et oli õnne, siis varasemalt on olnud palju ebaõnne. Ta on seal piiri peal ja poodiumil ongi korduvalt olnud. Lihtsalt ebaõnne oli nii palju, et varem oleks võinud see juhtuda ja nüüd lõpuks juhtuski.

Mille poolest Ott selle kümne aasta jooksul teie hinnangul kõige rohkem muutunud on?

No ta on meheks saanud! Noori inimesi ei saa liialt vara kõrvale heita või maha kanda. Meestel on vaja aega. Võib-olla naistel on see küpsemine kiirem, aga meestel on tõsine küpsemine ikka 30-aastaselt. Ott sel aastal saabki 30-aastaseks ja leian, et temast ongi tänaseks mees saanud.

Kui teie uskusite Otti kogu aeg, siis kõrvalt vaadates, mis Oti enda jaoks kõige raskemad hetked olid ja kui palju ta üle elas seda, et kukkus ühel hetkel MM-sarjast välja?

Üle elas ta seda väga. Otil on see olnud elu eesmärk ja Oti jaoks oli see väga suur traagika. Tol hetkel ei olnud meil võimalust teda sel tasemel enam sõitma panna ja tagantjärgi oli kindlasti see valik, et ta sõitis Georgi võistlusautoga selle hooaja Subaru Imprezzaga N4 klassis, õige. Et kätt soojas hoida. Kui aasta oleks jäänud tühjalt vahele, olnuks väga halvasti, sest tipp on nii terav, et kaotatud aasta oleks olnud ikka väga halvasti.

Eile rahvusvahelist telepilti vaadates, kui Ott tuli autost välja, andis esimese intervjuu, siis Grossi Toidukaupade logo oli väga uhkelt Oti rinnal, siis kas see kuidagi äriliselt on ka teile ära tasunud? Et olete nii suure publiku ees.

Ma ei oska seda öelda. Kui võidetakse, siis võib-olla pannakse tähele. Kindlasti saab lõpus ärile kasuks olema. Mina olen selle otsuse teinud ikka mitte ärilist kasu... ärilist kasu saaks võib-olla auto-, õli, kütusemüüjad. Siin on ikka teised kaalutlused. Minu huvi oli see, et üks andekas mees saaks maailmas pilti. Ise tegelesin noorena maadlusega ja loogiliselt võttes võiks olla maadluse toetaja. Olen ka seda täna, aga näed, et nii andekas mees - teda tuli aidata. Kindlasti on ta ka meile äriliselt viimastel aastatel kasulikult mõjunud.

No päris niimoodi tõesti ei ole, et Hispaanias näeb inimene seda logo ja siis tuleb Eestisse toidukaupade poodi.

Just! Kindlasti mitte.

Mis arvate, mida eilne võit võib tähendada? Kas võime hakata salaja rääkima MM-tiitlist või esialgu vara?

Mina olen sedatüüpi mees, et ei taha enne kaagutada kui munad munetud. Esimene etapivõit, mis nüüd tuli, on muidugi kõva asi. Põhiline on see, et on mingi psühholoogiline barjäär ületatud. Kindlasti võis ka Otil hinges selline tunne olla, et kaua võib ja miks see nii läheb. Tal oli ikka väga palju momente, kus oleks võinud juba esimene olla. Eeldused on väga suured, aga veel tuleb tööd teha ja tipp on väga terav. See on absoluutne tipp ja meile teadaolevalt midagi väga kõrgemat ei ole. Seal on see konkurents nii terav, et täna hakata ette hõiskama on vara. Aga selle nimel tuleb muidugi pingutada ja olen kindel, et Ott oma asja pooleli ei jäta.