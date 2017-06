Petter Solberg süüdistas kaasmaalast enda meelega väljarammimises

Nimelt pidi Solberg esimeses poolfinaalis leppima neljanda kohaga, mis tähendas, et ta jäi sel hooajal esimest korda finaalist välja. Solbergi arvates oli selles aga süüdi Bakkerud, kes ta jokkeriringile minnes meelega rajalt välja rammis.

Vaata vahejuhtumit (alates 1:05.30):

"Ma ei oska midagi öelda. See juhtus Norras juba teist korda, et ta nügis mind teelt välja," pahandas Solberg. "See on lihtsalt uskumatu. Ta rammis mu esimeses kurvis välja. Tohutult ebameeldiv ja ma olen sellest tüdinud, ta on seda ka mitu korda varem teinud."

"Mul pole sõnu, ma olen nii pettunud," lisas Solberg pisarsilmil.

Bakkerud aga endal süüd ei näinud: "Sõitsin enda sõitu. Läksin esimesse kurvi ja pidurdasin liiga hilja, mõtlesin ümber ja siis nägin teda raja välisservas. Lihtsalt nii oligi."

Ka MM-sarja ametliku otseülekande kommentaatorid leidsid, et Bakkerud ei teinud midagi reeglite vastast.

Hoonigan Racing Divisioni esindaja ütles NRK-le, et aga tunnistas, et neil oligi eesmärk Solbergi takistada. "Teadsime, et Petter on tugev konkurent ja meil oli ainult üks võimalus, pidime ta rajalt välja saama. Mul on raske uskuda, et see õnnestus," ütles Hoonigan Racing Divisioni esindaja.

Helli etapil võidutses MM-sarja üldliider, koos Solbergiga PSRX Volkswagen Swedeni ridadesse kuuluv rootslane Johan Kristoffersson, teine oli Bakkerud ja kolmas prantslase Sebastien Loeb. Solbergile läks sellelt etapilt kirja seitsmes koht.

Tiimikaaslase triumf leevendas ka Solbergi pettumust. "[Bakkerudi] Selline käitumine on nii fännide kui korraldajate suhtes ebaaus. Olen küll pettunud, aga otsustasin, et rõõmustan hoopis Johani ja meie tiimi edu üle," ütles Solberg pressiteate vahendusel. "Suurendasime üldedu nii sõitjate kui tiimide arvestuses, Johan sai lõpuks Norras võidurõõmu maitsta."

MM-sarja üldarvestuses on Kristofferssoni edu tiitlikaitsja Mattias Ekströmi ees nüüd kaheksa punkti ja Solbergi ees 17 punkti – Kristofferssonil on 151, Ekströmil 143 ja Solbergil 134 punkti.

Järgmine etapp sõidetakse juuli esimesel nädalavahetusel Rootsis Höljeses, siis on lisaks MM-etapile kavas ka Supercari, Super1600 ja RX2 EM-etapid.