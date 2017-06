VIDEO | Penguinsi Stanley karikavõit muutus lihtsamaks kohtunike vea tõttu

Kuigi kuuendas matšis alistas Pittsburgh Penguins võõrsil Nashville Predatorsi 2:0 ja võitis seeria mängudega neli-kaks, siis teisel kolmandikul seisul 0:0 jäeti kahtlastel põhjustel lugemata Predatorsi värav.

Nashville'i rootslasest ründaja Filip Forsberg sooritas pealeviske, mis takerdus esialgu väravavaht Matt Murray varustusse, kuid vabanes sealt ja esimesena jaole jõudnud Colton Sissons toimetas litri võrku.

Vaata mängu tipphetki siit (kõnealune situatsioon alates 1.10):

Paraku oli vahetult enne seda kõlanud kohtuniku vile ja väravat ei loetud. Ilmselt ei näinud õigusemõistja Kevin Pollock lahtist litrit ja arvas, et mänguvahend on Murray kontrolli all. Asjaosaliste arvates võinuks ta aga vile andmisega pisut oodata. Sissonsi sõnul tuli kohtunik pärast mängu tema juurde ja sisuliselt vabandas. "Üsna selge, et see oli päris kiire vile," sõnas Sissons.

Kaotatud võimalus võinuks oluliselt pöörata mängu käiku, sest Pittsburgh sai juhtvärava alles mõni minut enne lõppu ja 2:0 tabamus toimetati juba tühja võrku. "Loomulikult on kahju," lausus Predatorsi kaitsja P.K. Subban. "Aga mis teha? See on läbi. Lõpuks peab olema võitja ja kaotaja. Jama, et meie oleme kaotajad."