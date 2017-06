Marten Männi tuli Itaalia MM-etapil rasketes oludes viiendaks

Pühapäeval sõideti üsna rasketes oludes. Enne sõite peeti koosolek, kus oli arutlusel küsimus, kas üldse sõita, kuna laine oli merel küllaltki suur. Siiski otsustati, et sõidud toimuvad. Kahe sõidu kokkuvõttes oli Männi koht etapil samuti viies. Etapi võitis Mickael Poret, kes oli kiireim ka teises sõidus. Etapi teine koht kuulus Raphael Maurinile Jeremy Poret ees.

Peale kahte etappi on Marten Männi MM-sarja kuuendal kohal, punkte on tal 38, sarja liider on Jeremy Poret (78 p).

Marten Männi järgmine start on 23.-25. juunil Portugalis Penafielis, kus sõidetakse Euroopa meistrivõistluste teine ja otsustav etapp. Ski GP2 klassis on ta peale esimest etappi kolmas, Ski GP1 klassis kaheksas.