Eesti sai pärast 12 aastat kestnud ootust taas Lätist jagu

Avapoolaja ainsa värava lõi 22. minutil Davis Ikaunieks, kes kasutas ära koondise eest debüüdi teinud Madis Vihmanni valesöödu ning tõstis palli üle Eesti väravasuul seisnud Marko Meeritsa. Mitmeid võimalusi avanes ka Eesti koondisel, Läti väravavaht Pavels Šteinbors tõrjus nii Aleksandr Dmitrijevi kui Janar Toometi pealelöögid.

Just Toomet ja vasakul äärel alustanud Siim Luts paistsid avapoolajal silma aktiivsusega, luues mitmeid ohtlikke olukordi, hästi töötasid tagumisse posti mängitud standardolukorrad. Eestlased tegid Läti värava suunas kuus pealelööki, millest läks raamidesse neli. Lätlased vastasid ühe raamidesse läinud löögiga, mis leidis oma tee ka Eesti väravas.

Teiseks poolajaks tõi koondise peatreener Martin Reim Henri Anieri asemel mängu Sergei Zenjovi ning just tema viigistas 52. minutil 20 meetrilt teele saadetud madala löögiga seisu. Ka teisel poolajal jätkus Eesti positiivne mängupilt ning see sai tasustatud 77. minutil, kui kaheksa minutit varem Janar Toometi asemel väljakule tulnud Ats Purje realiseeris Konstantin Vassiljevi ja Sergei Zenjovi hea eeltöö. Seisuga 2:1 kohtumine ka lõppes. Eesti hoidis Läti vastu palli 59 protsenti, eestlaste 11 pealelöögile, millest läks raami kaheksa, vastasid lätlased kolmega, neist raami üks.

Enne kohtumist:

Eesti jalgpallikoondis on 53 ametlikust kohtumisest võitnud Läti vastu üheksa. Sel korral minnakse vastakuti Lätis, Riia Skonto staadionil.

Koondise algkoosseisu kuuluvad Marko Meerits, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Karol Mets, Madis Vihmann, Ken Kallaste, Aleksandr Dmitrijev, Mattias Käit, Janar Toomet, Siim Luts ja Henri Anier.

Lõunanaabreid pole eestlased võitnud viimased 12 aastat. Vaid kolm päeva tagasi mängis Eesti MM-valiksarjas Belgiaga. "Kindlasti tuleb erinev koosseis," kinnitas Eesti koondise peatreener Martin Reim ERR-ile.

"Kindlasti loeb veel palju tänasest [eilsest] treeningust, eile [üleeile] oli meil ikkagi taastav päev. Tuleb jällegi mitut asja korraga üritada, see on võimaluseks proovida mõnda mängijat, samas teame, et naabriga mäng on ülioluline ja väljakul peab olema maksimaalselt tugev võistkond."

"Arvatavasti tuleb võitluslik mäng," sõnas Eesti koondise poolkaitsja Siim Luts. "Läti mängis viimases mängus Portugali vastu ka väga hästi, vaatasime selle video juba ära. Loodetavasti suudame rohkem palli hoida kui belglaste vastu ja paar ohtlikumat olukorda meisterdada."

Kohtumist kommenteerib Tarmo Tiisler, stuudiot veab Alvar Tiisler.