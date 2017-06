Eesti jalgpallikoondis on 53 ametlikust kohtumisest võitnud Läti vastu üheksa. Sel korral minnakse vastakuti Lätis, Riia Skonto staadionil.

Koondise algkoosseisu kuuluvad Marko Meerits, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Karol Mets, Madis Vihmann, Ken Kallaste, Aleksandr Dmitrijev, Mattias Käit, Janar Toomet, Siim Luts ja Henri Anier.

Lõunanaabreid pole eestlased võitnud viimased 12 aastat. Vaid kolm päeva tagasi mängis Eesti MM-valiksarjas Belgiaga. "Kindlasti tuleb erinev koosseis," kinnitas Eesti koondise peatreener Martin Reim ERR-ile.

"Kindlasti loeb veel palju tänasest [eilsest] treeningust, eile [üleeile] oli meil ikkagi taastav päev. Tuleb jällegi mitut asja korraga üritada, see on võimaluseks proovida mõnda mängijat, samas teame, et naabriga mäng on ülioluline ja väljakul peab olema maksimaalselt tugev võistkond."

"Arvatavasti tuleb võitluslik mäng," sõnas Eesti koondise poolkaitsja Siim Luts. "Läti mängis viimases mängus Portugali vastu ka väga hästi, vaatasime selle video juba ära. Loodetavasti suudame rohkem palli hoida kui belglaste vastu ja paar ohtlikumat olukorda meisterdada."

Kohtumist kommenteerib Tarmo Tiisler, stuudiot veab Alvar Tiisler.