Island alistas lõpuminuti väravast Horvaatia, Soome kohutav seeria jätkus

Ainsa tabamuse sai kohtumise viimasel minutil kirja Hördur Magnusson, kes saatis nurgalöögist tulnud palli peaga väravasse. Nii Horvaatial kui Islandil on I-grupis nüüd kuue vooru järel 13 silma. 11 punkti peal on neutraalsel väljakul Kosovo 4:1 alistanud Türgi ja võõrsil Soomet 2:1 võitnud Ukraina. Soomlased on nüüd valiksarjas saanud viis kaotust järjest, nende ainsaks punktiks on avavoorus saadud 1:1 viik Kosovo vastu.

G-grupis said kolm punkti grupi kindlate liidritena jätkavad Hispaania ning Itaalia. Kui Hispaanial oli võõrsil Makedoonia alistamisega veidi raskusi (David Silva ja Diego Costa viisid avapoolajal külalised 2:0 ette, 66. minutil lõi Stefan Ristovski ilusa soolorünnaku järel ühe tagasi, kuid enamaks makedoonlased suutelised polnud), siis Itaalia lõi Liechtensteinile viis vastuseta väravat. Jala said valgeks Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, Eder, Frederico Bernardeschi ning Manolo Gabbiadini. 16 punkti peal olevate Hispaania ning Itaalia järel on kolmas üheksa punkti peal olev Albaania, kes alistas pühapäeval Iisraeli 3:0.

D-grupis jäid viiki kõik kolm mängu. Austria läks Iirimaa vastu Martin Hintereggeri väravast 31. minutil juhtima, viigivärava lõi viis minutit enne kohtumise lõppu Jonathan Walters. Aaron Ramsey penaltist ei piisanud külalismeeskonna Walesi jaoks, sest serblane Aleksandar Mitrovic viigistas 74. minutil. Moldova lõi Gruusia vastu avapoolajal kaks väravat, külalised vastasid teisel poolajal samaga. Serbial ja Iirimaal on koos 12 punkti, Walesil ning Austrial kaheksa silma.