Olümpiasangar Erika Salumäe tähistas sünnipäeva sportlike pärnakatega

Erika Salumäe andis kõige pisematele ratturitele täna Pärnus ise hoogu juurde ning saatis soojade sõnade ja kindla stardikäsklusega võistlejaid nii saja kilomeetri rattaralli rajale kui lühematele rahva- ja matkasõitudele. Just nii, rahva ja ratturite keskel tähistas olümpisangar oma sünnipäeva, linnas, kus ta 11. juuni varahommikul 55 aasta eest sündis.

"See on fantastika, sest Pärnu on ju minu sünnilinn ja mul ei ole sellist võimalust isegi olnud, et tulen oma sünnilinna ja saan sellisest üritusest osa," rääkis Salumäe ERR-ile. "Mul on võimalus olla koos sportlastega ja inimestega, kes armastavad sporti. Täna on mul endal eriline päev ja siis ka pärnulastel eriline päev. Eks ma Hispaaniast väikse päikse ka kaasa tõin, ilm oli ilus, soe ja sportlik."

Salumäe sünnipäeval käis Pärnus ratast väntamas pea pooltuhat huvilist ja talle tegi suurt rõõmu, et just nooremad pole unustanud tema olümpiavõitu Barcelonas, millest möödub järgmisel kuul 25 aastat.

"Huvitav on see, et kui ma siin Pärnu tänavail käisin ja õhtul jalutasime, teavad noored seda," ütles Salumäe. "See on hästi hea tunne. Eile tulid kaks noormeest, võtsid mult ümbert kinni ja viskasid õhku - ma ei teadnudki, mis toimub! See on hea, et noortele antakse edasi rahvustunnet ja seda, mis võib sport tegelikult ühele väikerahvale anda. See on see, mis mind rõõmustab."

Just noortele tahabki Salumäe anda eelkõige innustust ja püüab Eestis olles külastatada alati ka koole.

"Minu eesmärk on anda oma kogemusi mingis osas edasi, anda edasi spordipisikut ja teadmisi," kinnitas olümpiavõitja. "Ma tean, mida lapsed ootavad, sest ma käin nii paljudes koolides."

Salumäe sõnul soovisid Pärnu rattapäeval startinud talle eelkõige tervist ja selle eest on ta kõigile tänulik. Olümpiasangar ihkab kogu südamest, et tema sünnipäeval sünnilinnas Pärnus täna toimunud rattasõidust saaks vahva traditsioon, mis tooks rõõmu ja kasvataks ala vastu senisest suuremat armastust Pärnumaal.