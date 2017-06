Robert Täht: eelmised kaks päeva tulid lihtsalt, täna pidime võitlema

Eesti koondis kindlustas koha finaalturniiril raske mängu järel. Pärast avageimi kindlat võitu olid kreeklased eestlastest kahes järjestikuses geimis paremad, Eesti tüüris kohtumise võidusadamasse viimase geimi 15:11 võiduga. "Raske öelda, miks nii oli," ei osanud Eesti koondislane Robert Täht ERR-ile selgitada, miks mäng ootamatult pingeliseks kujunes.

"Vastane tegi tegelikult väga hea mängu. Esimeses geimis olid nad sellel tasemel, nagu nad on olnud terve selle turniiri jooksul. Teises geimis hakkasid nad riskima, tulid õnnestumised ja nii lähebki lõpuks mänguks. Meile oli see ka sellel turniiril uueks kogemuseks, pidime võitlema, eelmised kaks päeva tulid kuidagi lihtsalt. Täna läks võitluseks, aga lõpp hea, kõik hea."

Kuidas meie koondise mängud alagrupiturniiril kokku võtad? "Alustasime siin kehvasti, oli pingelangus ja mis iganes pärast seda viiepäevast tuniiri," arvas Täht. "Järgmistes mängudes, mis võitsme 3:0 tulemustega, mängisime väga head võrkpalli. Täna alustasime nii, aga andsime vastasele ka initsiatiivi ja ei suutnud enam võib-olla omadest asjadest ka nii hästi kinni pidada."

"Praegu on nii, et oleks täna lihtsalt 3:0 tulnud, polekski nii emotsionaalne olnud," sõnas Täht. "Nüüd on "duhh" jälle üleval ja ootame finaalturniiri. Siin tuleb võtta üks turniir korraga ja edasi vaadata."

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniir peetakse järgmisel nädalavahetusel Mehhikos Leonis. Lisaks eestlastele ning võõrustajatele mängivad kohale Maailmaliiga teises tugevusgrupis põhiturniiri võitja Saksamaa ja täna toimuva Austria ning Hispaania vahelise kohtumise võitja.