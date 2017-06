Võistluse eel vigastada saanud MM-sarja liider kasvatas üldedu

Kristofferssoni võidu tegi erilisemaks see, et rootslane sai reede õhtupoolikul vigastada – Kristoffersson ootas parasjagu teenindusalas teist treeningsõitu, kui Sebastien Loebi mehaanikud umbes 1300 kg kaaluva auto kogemata üle tema jala sõidutasid. Kuna aga luumurdu ei tuvastatud, tegi Kristoffersson võistluse siiski kaasa.

Eelsõitudest pääses parimana edasi norralane Andreas Bakkerud (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division), teine oli tiitlikaitsja Mattias Ekström (Audi S1; EKS), kolmas MM-sarja kahel esimesel hooajal võidutsenud Petter Solberg (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen Sweden) ning neljas tema tiimikaaslane Kristoffersson.

Johan Kristoffersson Autor: FIAWorldRallycross.com

Esimese poolfinaali võitis Bakkerud, talle järgnesid Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen) ja Timur Timerzjanov (Ford Fiesta; Team Stard) ning esimesena jäi finaalist välja Solberg. Seni oli Solberg kõikidel tänavustel etappidel finaali jõudnud.

Teisest poolfinaalist pääsesid finaali Kristoffersson, Ekström ja Timmy Hansen (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen).

Finaalis võttis Kristoffersson kindla esikoha, teisena lõpetas kodupubliku ees Bakkerud ja kolmas oli Loeb, esimesena jäi pjedestaalilt välja Ekström. Viiendana lõpetas Hansen ja kuues oli Timerzjanov.

MM-sarja üldarvestuses on Kristofferssoni edu Ekströmi ees nüüd kaheksa punkti ja tiimikaaslase Solbergi ees 17 punkti – Kristofferssonil on 151, Ekströmil 143 ja Solbergil 134 punkti. Neljandat ja viiendat kohta jagavad Hansen ja Loeb jäävad Kristofferssonist maha juba 49 punktiga. Sõita on jäänud veel kuus etappi ehk hooaeg on täpselt poole peale.

Võistkondade arvestuses on PSRX Volkswagen Swedeni edu Team Peugeot-Hanseni ees 81 punkti.

Hellis peeti ka Supercari EM-etapp, kus võidutses rootslane Robin Larsson (Audi A1; Robin Larsson), teine oli tema kaasmaalane Anton Marklund (Volkswagen Polo; Marklund Motorsport) ning kolmandaks tõusis norralane Alexander Hvaal (Volkswagen Polo; Alexander Hvaal) pärast seda kui kohtunikud määrasid ungarlasele Tamas-Pal Kissile (Peugeot 208; Speedbox Racing Team) viiesekundilise karistuse, kukutades ta kolmandalt kohalt viiendaks.

EM-etapil tegid kaasa ka eestlased Andri Õun (Ford Fiesta; Reinsalu Sport) ja Mart Tikkerbär (Ford Fiesta, Tikkri Motorsport).

Õuna parim tulemus oli 16. koht teises kvalifikatsioonisõidus, esimeses oli ta 26. ning kolmandas ja neljandas 29. Kokkuvõttes sai ta 27. koha.

Tikkerbär sai kirja 30. ja 28. koha, kolmandas eelsõidus pidi ta katkestama ja neljandas ei startinud, kokkuvõttes viimane ehk 32. koht.

Järgmine etapp sõidetakse juuli esimesel nädalavahetusel Rootsis Höljeses, siis on lisaks MM-etapile kavas ka Supercari, Super1600 ja RX2 EM-etapid.