Eesti rekordit uuendanud Ratasepp sai ultratriatloni MK-etapil teise koha

Ratasepp ujus 7,6 km ajaga 2:12.01. 360 km rattasõit võttis ultramehel aega 10 tundi, 54 minutit ja 3 sekundit ning kahe maratoni ajana sai ta kirja 7:08.22. Ultratriatleet pidas hooaja avavõistlust igati kordaläinuks ning ütles, et vorm oli võistluseks väga hea ja rajal toimunud konkurents maksimaalset pingutust nõudev.

Ratasepp arvas juba võistluse eel, et 62 konkurendi hulgas, kelle seas nii tuttavaid kui ka palju uusi nimesid, võib olla üllatajaid. Nii jäigi eelmisel hooajal tihedat konkurentsi pakkunud Richard Jung (endine Widmer) kahekordsel ultratriatlonil Ratasepa selja taha ning põhivõistlus käis Ratasepa jaoks uue tegija, poolakas Robert Karasega.

Võistluse algusest esikohal püsinud Karas sai lisaks ajaga 19:44.42 võetud MK-kullale enda nimele ka kahekordse ultratriatloni maailmarekordi. Vana rekord (19:50.12) pärines aastast 2011. Ratasepp jäi Karasele alla vaid poole tunniga.

"Nii minu kui poolaka rekordi sünd sai võimalikuks just tänu vastastikusele konkurentsile," sõnas Ratasepp pärast võistlust. "Robert oli see, kes pani mind ratta- ja jooksurajal endast kõik andma. Üksinda ees olles ei oleks ma suutnud küll sellist pingutust teha. Samas, jooksurajal olin omakorda mina see, kes sundis Robertit jalad kõhu alt välja võtma ja nagu Roberti seisund finišijärgselt näitas, tegema enda jaoks ebainimliku eneseületuse."

Kahekordse ultratriatloni hõbemedal oli neljandaks MK-etapi medaliks, mille Ratasepp lähiaastate jooksul endale välja on võidelnud.

Järgmise ultrakatsumusena ootab Rataseppa juulikuus ees kolmekordne (11,4 km + 540 km + 126,6 km) ning augusti lõpus kümnekordne ultratriatlon katkematus formaadis ehk järjestikku 38 km ujumist, 1800 km ratast ja 422 km jooksu. "Kõik ultravõistlused, kus osalen, kasvatavad tasapisi mahtu, olles seeläbi ka ettevalmistavaks võistluseks hooaja põhisündmusele – 16. augustil algavale kümnekordsele ultratriatlonile Šveitsis," ütles Ratasepp.