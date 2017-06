Pidurdamatu Nadal jõudis juba kümnenda Prantsusmaa lahtiste tiitlini

Maailma neljas reket Nadal ei kaotanud Pariisis vastastele ühtegi setti, ka finaalis kulus tal kolmanda asetusega Wawrinka alistamiseks mõni minut üle kahe tunni. Šveitslane tegi kohtumise jooksul 29 lihtviga hispaanlase 12 vastu, Nadal võitis oma servilt 77 protsenti punktidest Wawrinka 49 vastu.

Pariisis esmakordselt 2005. aastal võidutsenud Nadalile oli see Prantsusmaa lahtistelt juba kümnendaks tiitliks, ükski meestennisist pole ühel suure slämmi turniiril varem kümne üksikmängu tiitlini jõudnud. Kokku on 31-aastane hispaanlane võitnud 15 suure slämmi tiitlit, viimati just Pariisis 2014. aastal.

Wawrinka pidi suure slämmi turniiride finaalis kaotusvalu maitsma esimest korda, kolmel varasemal korral finaali jõudes on šveitslane ka triumfini jõudnud.

