Tommi Mäkinen: me oleme Oti üle väga õnnelikud

Soome rallilegend Tommi Mäkinen ütles pärast Ott Tänaku esimest triumfi MM-etapil, et eestlase võit oli suurepärane ja see lisas tiitliheitlusesse pinget.

"See oli suurepärane, me oleme tema üle väga õnnelikud," sõnas Toyota tiimijuhiks olev Soome rallilegend Tommi Mäkinen ERR-ile. "Ta sõitis terve nädala jooksul suurepäraselt, ilma vigadeta ning see hoiab MM-sarja üldarvestuses pinget õhus, see hoiab kõiki võimalusi lahtistena. Õnnitlused talle, see oli hiilgav töö."

Kas arvate, et see oli esimeseks paljudest? "Kahtlemata," arvas neljakordne maailmameister. "MM-sari on praegu väga põnev, on palju sõitjaid, kes suudavad pjedestaalile tulla. See on fantastiline."