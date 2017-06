Wilson: see on päev, mil raske töö sai lõpuks tasustatud

Kahtlemata on see suur päev M-Spordile ja Eesti rallifännidele, on see päev, mil raske töö lõpuks tasustatud sai?

Jah, see on olnud pikk tee, me alustasime aastal 2012 ning selle aja jooksul on olnud palju tipphetki ja languseid. Tänane võit tasustab lõpuks kõikide raske töö. Ma mäletan seda väga erilist hetke, kui Markko (Märtin) võitis oma esimese MM-ralli Soomes (2003. aastal; tegelikult võidutses Märtin esmakordselt samal aastal Kreekas - toim.) ja nüüd on see väga tähtis moment Oti jaoks. Ma olen lihtsalt rõõmus, et sain selles oma rolli mängida.

Mis Te arvate, mida Ott sellel nädalavahetusel oma konkurentidest paremini tegi?

Ma arvan, et see on lihtsalt tema kogemuste tulemiks. Tal oli selleks ralliks meeskonnaga väga hea klapp ja ma usun, et Sebastieni (Ogier) liitumine on Otti ja Elfynit (Evans) õpetanud, et ralli võitmiseks ja väärtuslike punktide kogumiseks ei pea igal katsel parimat aega näitama. Ma usun, et see on lühikese aja jooksul olnud väga mõjukas. Lõppude lõpuks võib öelda, et Ott on alati kiire olnud, aga Sardiinias esitas ta täispaketi.

Kui palju see võit Otile enesekindlust juurde võib anda?

Ma olen teinud koostööd paljude noorte sõitjatega ja nende esimesi võite on fantastiline näha - pärast esimest triumfi kasvavad nad viis sentimeetrit pikemaks. Rallivõit tõstab enesekindluse uuele tasemele ja nüüd liigume edasi Poola rallile, kus Ott on väga-väga kiire. Eelmisel aastal ei olnud tal õnne ja ta jäi napilt võidust ilma ning ma olen kindel, et ta võitleb võidu nimel ka sellel aastal.

Kas see võit on esimeseks paljudest?

Ma ei näe põhjust, miks see ei peaks nii olema. Tal on alati kiirust olnud ning sellel rallil näitas ta raskete olude kiuste väga tasakaalukat ja küpset sõitu. Poola on väga kiire ralli ja me teame, et see on talle meelepärane.

Kahtlemata peab ta kaheks järgmiseks ralliks seadma kõrgeimad eesmärgid?

Jah, järgmised kaks rallit - Poola ja Soome - sobivad talle väga hästi ja ma ei näe põhjust, miks ta ei peaks mõlemal väga tugevalt esinema.