Järveoja: esimese võidu ootus pitsitas sees

"Suhteliselt raske nädal on olnud, kõvasti on vaeva nähtud," rääkis Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja ERR-ile. "Võib-olla pärast finišijoont ei olnudki erilist emotsiooni, võib-olla oli täna pigem juba vormistamise küsimus, aga tegelikult see 42 kilomeetrit ei olnud üldse lihtne. Päris rasked katsed olid täna veel sõita, aga lõpp hea, kõik hea - emotsioon on hea."

Mida see teie karjääris, teie hooajas muudab? Nüüd on mingis mõttes see psühholoogiline barjäär ikkagi ületatud? "Kindlasti see esimese võidu ootus natuke pitsitas, aga ma arvan, et selle võidu pealt on väga hea edasi minna," sõnas Järveoja.