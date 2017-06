Tänak: enne viimast katset oli kerge närv sees

Kui Sardiinia rallil viis aastat tagasi esmakordselt pjedestaalil lõpetasid, ütlesid katse finišis, et lõpu eel tuli ikka pisar silma. Kuidas täna nende emotsioonidega nii lõpu eel kui katse finišis oli?

Ei oska öelda. Kui aus olla, eks enne viimast katset oli kerge närv sees. Keeruliseks tegi see, et enam väga tee moodi ei olnud, kus pidime sõitma ning see oli autole karm. Suutsime aga puhtalt läbi tulla, ebamugav oli sõita, aga üle finišijoone tulles midagi erilist ei olnud, töö sai tehtud.

Kui raske see viimane päev psühholoogiliselt oli?

Eks ma üritasin seda lihtsalt võtta, aga iseenesest - võib-olla sees vahel vähe keeras. Eks mõned huvitavad kohad olid, aga ei midagi erilist.

Kui suur see vabanemistunne on - nüüd on see lõpuks ikkagi käes?

Kindlasti positiivne. Võib-olla on natuke lihtsam edasi minna, kindlasti ei usu, et järgmised võidud saavad kuidagi lihtsamad olema, aga vähemalt üks on tehtud ja see on positiivne. Eks näis, mis edasine toob, aga hetkel kindlasti positiivne.

Kaks rallit ees ootamas, mis peaksid sinu jaoks kahtlemata olema väga sobivad?

Ei oska öelda, hetkel MM-sarjas kolmas, ma usun, et Poolas saab väga keeruline olema. Kui suudaksime pjedestaali lähedale saada, oleks juba hästi.

Tähistad ka täna?

Jah, lähen koju.