Tänak: loodetavasti avasin täna pika võitude rea

"Loodetavasti avasin täna pika võitude rea," ütles Tänak pärast võistlust ralliraadio vahendusel. "Tulemust tehakse koostöös ning meil ongi tugev tiim ja hea auto."

Tänak lisas, et neljakordse maailmameistri, prantslase Sebastien Ogier liitumine M-Spordi tiimiga on ka talle kasuks tulnud. "Uus auto ja tugev meeskonnakaaslane on mind innustanud," tunnistas saarlane. "Hooaja esimene pool on mul kulgenud suurepäraselt."

Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja oli sõnatu. "Ma olen õnnelik aga väsinud ning seetõttu ma ei suuda oma rõõmu välja näidata," sõnas Järveoja.