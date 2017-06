Uuendus tulekul? Mänguvõiduks on vaja nelja geimivõitu

Seega võib mäng kesta 4-7 geimi. Volley.ee vahendas kolme tuntud peatreeneri kommentaare antud teemal.

Julio Velasco (Argentiina): "Arvan, et see pole tänapäeva suurim probleem. Mängime 25 või 15 punktini – suurt vahet pole. Kellele meeldib vaadata mängu, mis kestab tunnikese või natuke rohkem? Tähtsam on lugeda kokku mänguseisakud. Palju time out`e, videovaatlusi, kaisutusi, põrandakuivatamisi jms. Need peletavad eemale televisiooni ega paku huvi publikule. Võidelda tuleb pausidega, mis segavad mängu. Loobuda tuleks tehnilistest vaheaegadest, treenerite poolt võetud time out´ist piisab täielikult. Geimidevaheline kolmeminutiline paus on samuti liiast. Palju aega kulub ka mängijate sisse- ja väljavahetamisele - näiteks käsi- ja veepallis selle tarvis kella kinni ei lööda."

Plamen Konstantinov (Bulgaaria): "Idee pole paha. Kui üks võistkondadest on vastasest pisut tugevam ja võidab geimi, alustab ta järgmist geimi sageli vähema keskendatusega ja jääb punktidega taha. Reaalne võrkpall algab pärast kümmet punkti, just siis pannakse kõik mängu. Kui otsustatakse, et geim kestab 15 punktini, tuleb see võrkpallile kasuks."

Laurent Tillie (Prantsusmaa): "Kui ma muudatusettepanekust kuulsin, ei saanud ma aru, mis see nüüd on! Natuke mõeldes tulin järeldusele: miks mitte proovida. Praegu läheb iga kohtumine huvitavaks alles pärast kümne punkti piiri. Uuendus sunnib mängijat kontsentreeruma algusest lõpuni. See peaks olema meeltmööda ka publikule. Tehnilised vaheajad 8 ja 16 punktini jõudmisel on oma aja ammu ära elanud. Alles tuleb jätta vaid treenerite nõuandepausid."