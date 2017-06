Jõelähtme maratoni põhidistantsil võidutsesid Martin Loo ja Iiris Õunmaa

Kiireim naine oli Iiris Õunmaa, kes läbis trassi ajaga 2:31.50 ning üldjärjestuses 40. kohal. Noorte- ja matkasõidu distantsi võitis M14-klassis sõitnud Madis Mihkels ajaga 50 minutit ja 39 sekundit.

XXL-distantsi võitjaks kuulutati Gert Jõeäär, kellel kulus 91 km raja läbimiseks neli tundi ja viis minutit. Teiseks tuli Jõelähtme maratoni seitsmekordne võitja vanameister Alges Maasikmets, kelle kaotus võitjale oli üle viie minuti. Kolmandana jõudis üle finišijoone Meelis Rebane.

Martin Loo võttis sõidust maksimumi. „Lahe oli, mulle väga meeldis! Singlit oli kõvasti ja enamuse ajast sai lukustamata amortidel sõitu nautida. Rada ei jäänud oma keerukuse osas välismaa omadele alla, lihtsalt siin Eestis pole selliseid tõuse ega laskumisi, mis ongi põhiline erinevus. Kerge polnud, singlite mõttes oli tasakaal väga hea, need olid väga tehnilised ja keerukad,“ ütles Loo.

Profirattur sai edumaa sisse juba distantsi alguses. „Konkurents oli nagu kodus ikka. Alguses sõitsime kõik koos, enne esimest singlit sõitsin pundi ette, jätkasin ühtlase hooga ja sain vahe sisse. Kuna singleid oli täna kõvasti ja pikalt, siis see edumaa vaikselt kasvas. Ratas on mul väga hea, sellistes oludes sõitmiseks ei või paremat tahta,“ lisas ta.

Caspar Austa tunnistas, et tema jaoks oli tegu selle hooaja kõige raskema sõiduga. „Alguses pingutasin natuke üle, Martin läks maru teravalt ees. Olime viiendal kilomeetril kahekesi eest ära, mina eksisin, vahe tuli sisse ja tundsin, et sellist kiirust täna minus pole. Sorokin läks minust lihtsalt lõpus jõuga mööda, polnud midagi teha, hea et kolmandakski jäin,“ muigas Austa.

„Sõbrad on sellest rajast õudusunenägusid näinud, mina pole siia varem kunagi jõudnud. Korraldajate ees müts maha, selliseid singleid pole mitte üheski teises Eesti sarjas, need tulid mulle tõesti päris suure üllatusena.“

XXL-sõidu kiireim rattur Gert Jõeäär valis 91 km distantsi raja pärast. „Käin siinkandis pea iga teine trenn harjutamas, väga vinge rada ja ütlen julgelt, et Eesti kõige vingem maraton, Alges Maasikmetsaga õnnestus vahe sisse saada viie noolega laskumisel, kust tema jalgsi alla tuli. Mõtlesin, et mine sa seda Massat tea, äkki on tal mingid trumbid varuks ja panin gaasi põhja,“ rääkis Jõeäär vahetult pärast lõpujoone ületamist.

Seitsmekordne Jõelähtme maratoni võitja Alges Maasikmets tunnistas Jõeääre paremust, kuid möönis, et ega konkurent n-ö päris puhas poiss pole. „Jah, ma tulin viie noolega laskumisest jalgsi alla, tõsi. Samas Jõeäär jäi ette koperdama ja alles siis tulin rattalt maha. Sealt see vahe tuli, ega tema ka päris puhas vend ei ole,“ ütles teiseks jäänud Massa suu naerul.

Maratoni peakorraldaja Meelis Välk jääb päikeselise maratonipäevaga rahule. „Osalejate arv oli tõesti üle ootuste, arvestasime kuuesaja ratturiga, aga tuli rohkem. Loodan, et kõik jäid rahule ning näeme neid järgmisel aastal jälle. Kõige suurem õnnestumiseks pean seda, kui ürituse lõpuks on kõik ratturid kohal ning kuulen nende emotsioone. Mul on väike traditsioon, et lähen neile finiśikoridori isiklikult vastu ja annan üle auhindu. Maratoni XXL-sõidu viiekordsed lõpetajad saavad kingituseks spetsiaalse saunamütsi ning kümnekordsed lõpetajad omanimelise järgi,“ ütles Välk.

91 km pikkusel XXL-sõidul võistles 171, 50 km distantsile läks 288, noorte- ja matkasõidu trassile 97 ja lastesõitudel lõi kaasa 59 ratturit.

Järgmine etapp Bosch Eesti Maastikurattasarjas peetakse 18. juunil Rakveres.