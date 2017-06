Eesti meistriks poolmaratonis tulid Roman Fosti ja Lily Luik

Poolmaratoni distantsil tuli Eesti meistriks ja Narva Energiajooksu võitjaks Eesti parim maratonijooksja Roman Fosti Sparta Spordiseltsist, kes läbis 21,1 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 1:07.53. Üldarvestuses teisele kohale tuli Nikolai Volkov Venemaalt, ajaga 1:08.48. Eesti meistrivõistluste hõbemedali ja üldarvestuses kolmanda koha võitis Raido Mitt Spordiseltsist Sparta, tulemusega 1:08.56, edestades Eesti mesitrivõistluste arvestuses pronksmedalile tulnud klubikaaslast Raivo Allat vaid kuue sekundiga.

Naiste poolmaratonis sai Narva Energiajooksul esikoha ja poolmaratoni Eesti meistritiitli Lily Luik Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist ajaga 1:19.56. Teise koha võitis Kaisa Kukk klubist Treeningpartner, kes läbis distantsi ajaga 1:21.24. Pronksmedal läks Sparta Spordiseltsi jooksjale Marion Tibarile, kelle aeg oli 1:22.27.

Narva Energiajooksu seitsme kilomeetri pikkusel distantsil olid kolm kiiremat meest Mihhail Semenenko Venemaalt, Deniss Košelev Sillamäelt ja Rainer Kravets klubist Prorunner. Naiste parimad olid sel distantsil vaid kolmeteistkümne aastane Luna-Aleksandra Lagoda Spordiklubist Mitš, Minna Kuslap klubist Jooksupartner ja Merill Mägi Sparta spordiseltsist.

Ida-Virumaa ajaloo suurimast rahvaspordisündmusest võttis osa tervelt 4500 spordisõpra. Kohal olid osalejad kõigist Eesti maakondadest ja kaheteistkümnest välisriigist, arvukalt oli osalejaid Narvast ja teistest Ida-Virumaa piirkondadest. Esindatud olid mitmed spordiklubid, koolid ja töökollektiivid. Narva Energiajooksul osales ligi 500 Eesti Energia töötajat koos kaaslaste ja lastega. Koos teistega finišeerisid Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter tõdes, et tunneb head meelt selle üle, et Energiajooksust on kujunenud erilise auraga spordiüritus, kus toob Narva Eesti parimad jooksjad ja tuhanded tervisespordi harrastajad. „Suur rõõm on toetada ja võtta osa üritusest, mis on võitnud Eesti jooksuhuviliste seas kindla poolehoiu. Kuigi Narva Energiajooksu puhul on tegemist võistlusega, kaotajaid siin täna pole. Kõik, kes läbisid valitud distantsi, on võitjad. Loodan, et igaüks sai tänasest päevast hea emotsiooni, võimsa energialaengu ja innustuse jätkata tervislike eluviiside harrastamist ka edaspidi,“ lisas Hando Sutter.