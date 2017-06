Tänak: risk tasus ennast ära

"Asjad loksusid omale kohale ning auto toimis täna pealelõunal paremini kui eile," ütles Tänak ERR-ile. "Tiim pidi mind tagant sundima, et ma võtaksin kaasa ühe tagavararehvi, aga see tasus ennast ära. Risk oli suur, sest viimase katse lõpuks polnud rehvidest enam suurt midagi alles jäänud ja tundus, et viimased 15 km võib raskeks minna, kuid kõik sujus hästi."

Homme peetakse rallil viimased neli kiiruskatset, kogupikkusega 42,04 kilomeetrit. "Tunne on normaalne ja kui auto liigub, siis ma ei näe põhjust, miks ma ei võiks hästi sõita," sõnas Tänak. "Autolaiused ja kiviäärte vahel looklevad teed on keerulised, kuid pikem katse on kiire, kus ajavahet keeruline teha."