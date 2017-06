Laura Nurmsalu tegi MK-etapil karjääri parima tulemuse

Samas tõi reedene päev vibusportlastele kaasa veel teisegi hea uudise – segavõistkondlik laskmine lisati Tokyo olümpiakavasse. See tähendab, et lisaks individuaal- ja võistkondlikele medalitele läheb jagamisele veel ka segavõistkondade komplekt. Kas ja milliseid muudatusi toob see kaasa olümpiamängude kvalifikatsioonisüsteemis, veel selge ei ole.

Teisel MK-etapil lasi Laura Nurmsalu eelringis hooaja tippmargi 636 punkti ja teenis sellega duellideks 29. asetuse. Kvalifikatsiooni hea koht tagas talle pääsu otse 56 parema hulka. Nurmsalu võitis 1/24-duellis Türgi laskurit Yasemin Anagozi seisuga 6:4. 1/16-duellis tuli Nurmsalul mõõtu võtta 4. asetusega Taipei laskuri Chien-Ying Le’ga, kellele eestlanna kaotas seisuga 2:6 ning lõppkohaks karjääri parim MK-etappi lõppkoht ehk 17. koht.

Siiani oli Nurmsalu jõudnud MK-etapil 56 parema hulka ühel korral – eelmisel aastal samas võistluspaigas.

Martin Rist ja Reena Pärnat alustasid 1/48-duellidest, kus 78. asetusega Rist pidi avaringis leppima kaotusega. Tema vastaseks oli 35. asetusega Luksemburgi laskur Pit Klein ning seisuga 3:7 Ristile 57. koht. Pärnat alistas esimeses ringis ümberlaskmisega Ukraina laskuri Daria Pavlitšenko. 1/24-duelli vastaseks oli 10. asetusega jaapanlanna Ren Hayakawa. Tasavägises duellis tuli siiski tunnistada vastase paremust ning seisuga 4:6 Pärnatile 33. koht.

Segavõistkond koosseisus Rist-Nurmsalu saavutas 1255 punktiga 20. koha, Eesti segapaari jäi 1/8-duellist lahutama 32 punkti.

Segavõistkondade lisandumisega olümpiaprogrammi vibulaskurite üldarv olümpial ei muutu, kuid World Archery paneb rõhku sellele, et see annab lisavõimaluse just väiksematele riikidele, kes ei ole suutelised võtma naiskondlikku või meeskondlikku olümpiapääset. Rio olümpiamängudel oleks olnud võistlemas 24 riigi segavõistkonnad.

Järgmine MK-etapp toimub 20.-25. juunil Salt Lake Citys (USA). Eestit esindab seal Reena Pärnat. Neljandal ehk viimasel MK-etapil Saksamaal on Eesti esindatud juba suurema koondisega.