Tänak hommikustest katsetest: negatiivne on see, et me veel ei juhi

"Suhteliselt okei hommik, ei olegi midagi erilist raporteerida. Läks suhteliselt mõistlikult," rääkis Tänak ERR-ile. "Esimene katse oli vähe tolmusem ja suhteliselt kiire tee, see oli võib-olla vähe keerulisem, aga peale seda üritasime kuidagi puhtalt läbi saada ja rehv hakkas ka paremini tööle. Arvan, et ei midagi hullu."

"Positiivne on see, et me oleme siin ja negatiivne see, et me veel ei juhi," lisas Tänak.

12. kiiruskatse järel ütles eestlane ralliraadios, et autol oli probleeme piduritega. "Viimasel katsel oli mingi imelik probleem, temperatuuri ei olnudki, aga kuidagi pidurid läksid pehmeks," selgitas Tänak. "Midagi võib-olla lekib, aga see ehk tehakse nüüd korda."

Kas nüüd on ralli juba sellises faasis, et tuleb suruda nii kõvasti kui võimalik? "Tundub olevat keeruline ralli. Kindlasti mingi varu peab jääma, arvan, et täiesti hulluks ei ole mõtet minna," lausus Tänak.