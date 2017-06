Eesti võrkpallikoondis võõrustab Maailmaliigas Venezuelat

Rahvusmeeskond on seni oma Maailmaliiga debüüthooajal võitnud neljast mängust kolm. Eelmisel nädalalõpul oli koondis võistlustules Montenegros, kus alistati 3:0 võõrustajad ja 3:2 Hiina Taipei. Tuneesiale tuli paraku 1:3 alla vanduda.

Kuna aafriklased kaotasid aga teise alagrupiturniiri avavoorus üllatuslikult 1:3 Kasahstanile ja Austria alistas 3:1 Saksamaa, on Eesti koondisel suurepärased šansid ennast esimesel hooajal kohe ka Mehhikos toimuvale kolmanda tugevusgrupi finaalturniirile mängida. Kindlasti pääsevad nädala pärast peetavale turniirile võõrustajad, kellele lisanduvad üldjärjestuse kolm paremat. Praegu ollakse küll neljandad, ent kui täna alistatakse Venezuela ja homme Kreeka, pääsetakse kindlasti esikolmikusse. Eestit edestav Hispaania on võitnud kõik neli matši, Austrial ja Saksamaal on kolm võitu ja üks kaotus. Kuna Hispaanial seisab aga ees kohtumine nii Austria kui Saksamaaga, on selge, et vähemalt trio üks liige saab ka teise kaotuse.

Esmalt aga siis matš Venezuelaga, kelle tänavune Maailmaliiga algas hilinemisega kohtumisele Austriaga, mis tähendas 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) kaotust. Pärast seda alistati 3:1 Kasahstan ja kaotati 1:3 Saksamaale. Eile lisandus 3:0 võit Kreeka üle. "Meie eesmärk on minna mäng-mängult paremaks ja seda nii võistkonnana kui ka pallurite individuaalselt tasemelt. Võrreldes eelmise nädalavahetusega, on võistkond kindlasti paremas konditsioonis," lausus Venezuela koondise juhendaja Ronald Sarti.

Esmakordselt mängis Lõuna-Ameerika koondis Maailmaliigas 2001. aastal ja seni parimaks on 2005. aasta seitsmes koht, ent toona oli osalejaid vaid kaksteist. Maailmameistrivõistlustele on Venezuela pääsenud üheteistkümnel korral, kuid esikümnesse veel murda pole õnnestunud. Kolm aastat tagasi Poolas oldi otsustavas mängus Austraalia vastu geimidega 2:1 ees, ent kaotus jättis Venezuela lõpuks alagrupis siiski viiendaks ja kokkuvõttes 17. kohale. Olümpiamänge on väisatud vaid 2008. astal Pekingis, kui avamängus sunniti hilisemat tšempionit USA-d pingutama maksimaalsed viis geimi. Ainsaks võiduks jäi 3:0 edu Jaapani üle. Lõuna-Ameerika meistrivõistlustelt on üks suurtest – Brasiilia või Argentiina – alati eespool olnud, ent üheksa hõbe- ja tosin pronksmedalit on siiski võidetud. Pan-Ameerika mängudel saadi täistabamus 2003. aastal, kui finaalis alistati 3:0 Kuuba.

Maailmaliiga ühendab planeedi 36 paremat võrkpallikoondist, kes on jagatud kolme tugevusgruppi. Eelmisel aastal Euroopa liigas triumfeerinud rahvusmeeskond kuulub Maailmaliiga kolmandasse tugevusgruppi, koos Austria, Hiina Taipei, Hispaania, Kasahstani, Katari, Kreeka, Mehhiko, Montenegro, Saksamaa, Tuneesia ja Venezuelaga.