Nädalavahetusel jagatakse kergejõustikus Baltimaade meistritiitlid

Kõrgetasemelist ja pingelist võistlust on oodata laupäeval meeste odaviskes, kus Rooma Teemantliiga etapil hooaja margi 83.70-ni viinud Magnus Kirdile (TTÜ SK) astuvad vastu sellel aastal isiklikuks rekordiks 84.78 visanud Leedu sportlane Edis Matusevičius ja lätlane Rolands Štrobinders, kelle pikim odakaar 83.37. Kirdi isiklikku rekordit tähistavad numbrid 86.65.

Naiste vasaraheites on Balti meistritiitlile kandideerijate hulgas suurimad numbrid ette näidata Eesti rekordi – 68.71 – omanikul Anna Maria Orelil (Tallinna SS Kalev) ja hiljuti isikliku rekordi 60.71-ni viinud Ellina Anissimoval (TÜ ASK). Väljaspool arvestust võistleb 74.94-ga maailma hooaja edetabelis viiendal kohal olev valgevenelanna Hanna Malõštšõk Valgevenest.

400 m tõkkejooksus lähevad pühapäeval favoriitidena starti eestlased. Võistlejatest ainsana 50 sekundi piiri alistanud Jaak-Heinrich Jagori (Tartu SS Kalev) isiklik rekord on 49,37. Naistest on sellel aastal alla minuti tõketega staadioniringi läbinud vaid Liis Roose (TÜ ASK), kelle 59,87 on kiirem ka U-23 EM-i normatiivist.

1500 m ja 800 m jooksus esindab Eestit Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev). Kettaheiteringis asub Eesti au kaitsma Märt Israel (TTÜ SK), kolmikhüppes Merilyn Uudmäe (Audentese SK) ja Igor Syunin (TÜ ASK), kuulitõukes Kätlin Piirimäe (Koigi KJK).