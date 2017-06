Kaia Kanepi püüab enda sünnipäeval 11. ITF-i turniirivõitu

Mõlema näol on tegemist kunagise maailma edetabeli top15 mängijaga – Kanepi karjääri parim positsioon ongi 15. koht, kus ta paiknes 2012. aastal, Schnyder aga oli 2005. aastal maailma seitsmes reket.

Kanepi on pika mängupausi tõttu langenud 630. kohale, 38-aastane Schnyder, kes lõpetas algselt 2011. aasta mais karjääri ja sai 2014. aasta lõpus emaks, naasis 2015. aastal uuesti võistluskarussellile ja on praegu 308. kohal.

Kanepi on karjääri jooksul võitnud neli WTA ja kümme ITF-i turniiri, viimase võidu sai ta 2015. aasta lõpus Bangkoki 25 000-dollarilisel ITF-i turniiril, kui alistas finaalis just Schnyderi 6:3, 6:3. Schnyderil on viis WTA ja 13 ITF-i turniirivõitu, viimati tirumfeeris ta mullu 10 000 dollari suuruse auhinnafondiga Bastadi turniiril.

Omavahel on nad seni mänginud neljal korral ja Kanepi pole vasakukäelisele šveitslannale veel settigi kaotanud. Liivaväljakul on nad varem mänginud vaid korra – 2009. aasta Rooma turniiril jäi Kanepi peale 6:3, 6:0.

Lisaks on nad veel kahel korral – 2007. ja 2008. aastal – mänginud Miami turniiril, esimese omavahelise matši võitis Kanepi 6:1, 6:4 ja teise 6:0, 6:1.

Eesti aja järgi kell 12 algab Essenis paarismängu finaal, millele järgneb üksikmängu finaal algusega mitte varem kui kell 14.