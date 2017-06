Tennisemaailm saab täna uue suure slämmi võitja

Ostapenko on esimene lätlane – nii meeste kui naiste seas –, kes suure slämmi turniiril finaali jõudnud. Poolfinaalis alistas ta kolmes setis šveitslanna Timea Bacsinszky, matši tegi eriliseks see, et mõlemal oli sel päeval – 8. juunil – sünnipäev.

2014. aastal Wimbledoni noorteturniiri võitnud ja samal aastal profidebüüdi teinud Ostapenko on sel hooajal mänginud kolme WTA turniiri finaalis, kuid võidurõõmu pole veel tunda saanud.

Juhul kui ta Prantsusmaa lahtised võidab, saaks ta hakkama sellega, mida tennises viimati nähti juhtumisi samal päeval kui Ostapenko sündis ehk võidaks enda elu esimese tiitli suure slämmi turniiril. Viimane, kes sellega hakkama sai, oli brasiillane Gustavo Kuerten, kes võitis 1997. aasta 8. juunil Prantsusmaa lahtised.

Viimati pääses asetamata mängija Prantsusmaa lahtiste naiste üksikmängu finaali 1983. aastal, kui seda suutis Mima Jausovec. Viimati suutis asetamata mängija Prantsusmaa lahtistel võidutseda 1933. aastal. Lisaks on Ostapenko läbi aegade madalaima edetabelikohaga naisüksikmängu finalist Prantsusmaa lahtistel.

Ostapenko paikneb praegu maailma edetabelis 47. kohal. Finaali pääsemisega kindlustas ta tõusu 20 parema sekka – kaotuse puhul kerkib ta 18., võidu korral aga 13. kohale.

Enne tänavust aastat polnud Ostapenko Prantsusmaa lahtiste põhitabelis ühtegi mängu võitnud.

25-aastane Halep on tänavu liivaväljakuteil olnud suurepärases hoos, jõudes igal turniiril vähemalt veerandfinaali. Ta sai esikoha kõrgetasemelisel Madridi turniiril ja jõudis finaali Roomas, kuid vigastas seal hüppeliigest ja kaotas Elina Svitolinale.

Hüppeliigese tõttu polnud Halep üldse kindel, kas suudab Prantsusmaa lahtistel mängida, aga otsustas seda siiski teha. Pärast poolfinaalis 2. asetatud Karolina Pliškova alistamist tunnistas ta, et tunneb iga mängu ajal jalas valu, aga püüab sellele mitte mõelda.

Halep jõudis Prantsusmaa lahtistel finaali ka 2014. aastal, kuid pidi siis Maria Šarapova paremust tunnistama.

Viimane rumeenlanna, kes Prantsusmaa lahtistel triumfeeris, oli Virginia Ruzici, kes võidutses Pariisis 1978. aastal. Ruzici on ka Halepi mänedžer.

Kui Halep suudab täna enda karjääri esimese suure slämmi turniiri võita, tõuseb ta esmaspäeval avaldatavas maailma edetabelis uueks esireketiks.

Halep ja Ostapenko pole varem omavahel mänginud. Halepi tänavune võitude-kaotuste suhe on 24-6, Ostapenkol 28-11.

Halepi tee finaali:

1. ring: alistas Jana Cepelova (SVK) 6:2, 6:3

2. ring: alistas Tatjana Maria (GER) 6:4, 6:3

3. ring: alistas 26. asetatud Daria Kasatkina (RUS) 6:0, 7:5

4. ring: alistas 21. asetatud Carla Suarez Navarro (ESP) 6:1, 6:1

Veerandfinaal: alistas 5. asetatud Elina Svitolina (UKR) 3:6, 7:6 (6), 6:0

Poolfinaal: alistas 2. asetatud Karolina Pliškova (CZE) 6:4, 3:6, 6:3

Ostapenko tee finaali:

1. ring: alistas Louisa Chirico (USA) 4:6, 6:3, 6:2

2. ring: alistas Rio olümpiavõitja Monica Puigi (PRI) 6:3, 6:2

3. ring: alistas Lesia Tsurenko (UKR) 6:1, 6:4

4. ring: alistas 23. asetatud Samantha Stosuri (AUS) 2:6, 6:2, 6:4

Veerandfinaal: alistas 11. asetatud Caroline Wozniacki (DEN) 4:6, 6:2, 6:2

Poolfinaal: alistas 30. asetatud Timea Bacsinszky (SUI) 7:6 (4), 3:6, 6:3