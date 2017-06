Pärnu purjetamisnädal sai hoogsa alguse

Noorte kahepaadil RS Feva läksid päeva kokkuvõttes juhtima Oskar Tiidemann ja Luca Remmel Rein Ottosoni Purjespordikoolist, kes said kirja kaks sõiduvõitu. Neile järgnevad Thor Kaspar Marvet ja Helen Ausman (Kalevi Jahtklubi) teisel ning koduvetel võistlevad Pärnu Jahtklubi noored Angeliina Maria Isabel Õunap ja Liise Väliste kolmandal kohal.

Avapäeval kolm sõitu ära võitnud Märten Mikk ja Randal Annus (Tallinna Jahtklubi) on liidriteks 29er klassis. Nende klubikaaslased Mari-Ann Raud ja Maris Seersant on teisel real ning kolmanda positsiooni on võtnud Liis Annus ja Liisi Mari Nurmetalo (ROPK).

F18 katamaraanidel startivate meeskondade seas on esikohal kahe nädala eest peetud Eesti meistrivõistluste avaetapi võitjad Uku Kuusk ja Aivar Soo (Eesti Katamaraanide Liit), kes olid ka reedel konkurentidest paremad kõikides sõitudes. Jüri Saarnak ja August Luure (KJK) on teised ning kolmandal kohal on Vahur Teder ja Jan-Erik Luik (KJK).

Pärnu purjetamisnädalal stardib RS Feva klassis 15, 29er klassis kaheksa ja F18 klassis viis paatkonda. RS Fevale ja 29er'ile on regatt Eesti MV sarja esimene ning F18-le teine etapp.

Võistlusformaat koosneb reedest pühapäeva ennelõunani merel toimuvast fliidisõitude seeriast ja pühapäeva pärastlõunal Pärnu jõel jahtklubi esisel akvatooriumil lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad klassidele RS Feva ja 29er poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Klassile F18, kus võistlevaid paate on poolfinaali läbiviimiseks seekord liiga vähe, toimub vaid finaal.

Laupäeval on fliidisõidud planeeritud algusega kell 12 ning pühapäeval fliidisõidud algusega kell 11 ja finaalsõidud algusega kell 14.