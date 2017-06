SS 10 (14,95 km): Katsevõidu sai liider Hayden Paddon (Hyundai), edestades nelja sekundiga Jari-Matti Latvalat (Toyota) ja 4,2 sekundiga Tänakut.

Tänak ütles ralliraadiole, et tal oli pisut probleeme auto kontrollimisega.

Üldarvestuses kasvatas Paddon nüüd pisut edu, juhtides Thierry Neuville’i (Hyundai) ees 13,1 ja kolmandana jätkava Tänaku ees 13,7 sekundiga. Latvala kaotab Tänakule vaid 0,1 sekundiga.

SS 11 (28,52 km): Tänak sai katsel kolmanda koha, kaotades kiireima aja välja sõitnud Neuville’ile 5,1 ja teise koha saanud Paddonile 0,9 sekundiga.

"Tee oli väga libe," ütles Tänak ralliraadiole.

Üldarvestuses vähendas Neuville vahet, kaotades nüüd Paddonile 8,9 sekundiga. Kolmandana jätkav Tänak kaotab 14,6 sekundiga.

SS 12 (28,11 km): Tänak võttis katsevõidu, edestades 5,2 sekundiga Paddonit ja üheksa sekundiga Latvalat. Neuville kaotas piduriprobleemide tõttu kõvasti aega, olles Tänakust aeglasem 1.07,0.

Ka Tänakul on piduritega probleeme: "Üldiselt mingeid probleeme pole, aga pidurid lakkavad tasapisi töötamast ja ma ei tea, miks. Mul on Neuville’ist kahju, aga see on Sardiinia, siin juhtub igasuguseid asju."

Üldarvestuses tõusis Tänak teiseks, kaotades Paddonile 9,4 sekundiga. Kolmandaks tõusis Latvala, kes kaotab uus-meremaalasele 23,2 sekundiga. Neuville kaotab neljandana 1.10,7.

SS 13 (14,95 km): Tänakule taas katsevõit. Seekord edestas eestlane iirlast Craig Breeni 1,0 ning Neuville'i 1,9 sekundiga. Liidrikohal olnud Paddoni autol purunes tagumine parem ratas ja vedrustus ning uusmeremaalane kaotas eestlasele 1.20,2. "Tunne on palju parem kui enne. Üritan nüüd rehvide eest hoolt kanda," sõnas Tänak.

Ralli liidriks kerkis Tänak, kelle edu Latvala ees on 16,5 sekundit. Neuville kaotab kolmandana 1.03,2 ja Paddon neljandana 1.10,8. "Amatöörlik ja loll viga," kommenteeris Paddon. "Ma keerasin liiga vara ning sõitsin vastu teeserva."

SS 14 (28,52 km): Tänakule kolmas kiiruskatse võit järjest. Eestlasele järgnesid Neuville 0,8 ja Latvala 3,5 sekundi suuruse kaotusega. "Proovisin puhtalt sõita, et rehve säästa, kuid see oli raske. Üritame järgmisel kiiruskatsel samamoodi jätkata," lausus Tänak.

Üldarvestuses suurendas Tänak edu Latvala ees täpselt 20 sekundile. Kolmandal kohal olev Neuville jääb eestlasest maha 1.04,0.

SS 15 (28,11 km): Võistluspäeva viimase kiiruskatse võitis soomlane Esapekka Lappi (Toyota). Teine oli Neuville 0,1, kolmas Tänak 1,9 ja neljas Latvala 6,2 sekundi suuruse kaotusega. "Tänane õhtupoolik sujus üle ootuste hästi. Sõitsime hästi ning saavutasime turvalise edu. Me võime juurde panna ning ma ei näe võimalust, et Latvala suudaks praegusest kiirem olla," ütles Tänak.

Seega läheb ralli homsele viimasele päevale liidrina Tänak, kes edestab Latvalat 24,3 sekundiga ning Neuville'i 1.02,2-ga. Ralli jätkub homme Eesti aja järgi algusega kell 9.33, kui on kavas neli viimast kiiruskatset.