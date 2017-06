Katsevõidu võtnud Tänak tõusis Sardiinias teiseks

SS 10 (14,95 km): Katsevõidu sai liider Hayden Paddon (Hyundai), edestades nelja sekundiga Jari-Matti Latvalat (Toyota) ja 4,2 sekundiga Tänakut.

Tänak ütles ralliraadiole, et tal oli pisut probleeme auto kontrollimisega.

Üldarvestuses kasvatas Paddon nüüd pisut edu, juhtides Thierry Neuville’i (Hyundai) ees 13,1 ja kolmandana jätkava Tänaku ees 13,7 sekundiga. Latvala kaotab Tänakule vaid 0,1 sekundiga.

SS 11 (28,52 km): Tänak sai katsel kolmanda koha, kaotades kiireima aja välja sõitnud Neuville’ile 5,1 ja teise koha saanud Paddonile 0,9 sekundiga.

"Tee oli väga libe," ütles Tänak ralliraadiole.

Üldarvestuses vähendas Neuville vahet, kaotades nüüd Paddonile 8,9 sekundiga. Kolmandana jätkav Tänak kaotab 14,6 sekundiga.

SS 12 (28,11 km): Tänak võttis katsevõidu, edestades 5,2 sekundiga Paddonit ja üheksa sekundiga Latvalat. Neuville kaotas piduriprobleemide tõttu kõvasti aega, olles Tänakust aeglasem 1.07,0.

Ka Tänakul on piduritega probleeme: "Üldiselt mingeid probleeme pole, aga pidurid lakkavad tasapisi töötamast ja ma ei tea, miks. Mul on Neuville’ist kahju, aga see on Sardiinia, siin juhtub igasuguseid asju."

Üldarvestuses tõusis Tänak teiseks, kaotades Paddonile 9,4 sekundiga. Kolmandaks tõusis Latvala, kes kaotab uus-meremaalasele 23,2 sekundiga. Neuville kaotab neljandana 1.10,7.