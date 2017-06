3x3 tänavakorvpallist sai olümpiaala

Kümneaastase töö tulemusena kinnitas Rahvusvaheline Olümpiakomitee Lausannes peetud istungil 3×3 korvpalli 2020. aasta Tokyo olümpiamängude ametlikku programmi.

Sprite 3×3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste korraldaja ja kogu Eesti 3x3 korvpalli eestvedaja Reigo Kimmel tunnistas, et pisar on silmas. "Olles 12 aastat Eestis suvist tänavakossu vedanud, on lõpuks käes see hetk, mille nimel viimased aastad oleme koos töötanud," ütles Kimmel pressiteate vahendusel.

Ta lisas: "Hea on teada, et tänasel ROK-i istungi paberite hunnikus oli ka kaheleheküljeline Sprite 3×3 tänavakorvpalli toetusavaldus, miks 3×3 peab saama olümpiaalaks. Sellega täname kõiki 3×3 tänavakorvpalli mängijaid alates 2006. aastast, keda on kokku rohkem kui 4000!"

Mida tähendab 3×3 korvpalli olümpiale pääsemine Eestile ja Eesti korvpallile? "Kõikidel korvpalluritel tekib sarnaselt võrkpalli ja rannavõrkpalliga võimalus alale spetsialiseeruda. Jõudes selle ala tippu, on võimalik saada ka Eesti Olümpiakomitee poolt määratud toetust. Esimene võimalus selleks on Eesti 3×3 koondisel, kes järgmisel reedel alustab mänge FIBA 3×3 MM-il Prantsusmaal," selgitas Kimmel. "Kui tiim peaks tulema kaheksa või isegi kolme parema sekka, siis EOK poolt on igale mängijale määratud stipendium, mis on esikolmiku puhul 2400+2400 eurot kuus. Selliseid summasid ei näe isegi paljud meistriliiga mängijad iga kuu oma kontodel."

Eesti on hetkel maailma TOP20 riigi seas, mistõttu saab oma meeste võistkonna järgmisel nädalal Prantsusmaal toimuvatele FIBA 3×3 maailmameistrivõistlustele välja panna.

Eesti mehed (Dorbek, Kajupank, Oja ja Raudla) tulid 2014. aastal Moskvas toimunud MM-il kokkuvõttes 10. kohale. Naised (Köster, Lass, Svilberg, Haas) said samal turniiril 13. koha, kaotades veerandfinaalis USA tiimile.

Aasta varem tuli Eesti U-18 3×3 tüdrukute koondis (Lass, Kasemägi, Svilberg ja Tomp) Indoneesias toimunud FIBA 3×3 U-18 MM-il hõbedale. Finaalis kaotati USA tiimile.

Esimesel ametlikul U-18 3×3 MM-il Riminis 2011. aastal võitis Eesti koondis (Nurger, Paasoja, Põldoja ja Laane) veerandfinaalis USA võistkonda, kokkuvõttes saadi neljas koht.