Rallikrossi MM-sarja liidri jalg jäi Loebi auto alla

Kristoffersson ootas parasjagu teenindusalas teist treeningsõitu, kui Loebi mehaanikud umbes 1300 kg kaaluva auto kogemata üle tema jala sõidutasid.

Kristoffersson hakkas valust karjuma, kui auto tal üle jala sõitis. Mehaanikud jäid karjatust kuuldes kohe seisma ja valudes Kristofferrson vajus asfaldile, pisarad voolamas. "Tohutult valus on," tunnistas Kristoffersson NRK-le.

"Ma ei usu, et midagi katki on. Jala peale tuli muna, panen sellele õhtul külma ja loodan, et hommikuks on üle läinud," ütles Kristoffersson, kel pole mingit plaani juhtunu tõttu Helli etapil võistlemisest loobuda.

Pärast õnnetust istus Kristoffersson autosse ja sõitis välja treeningu kiireima aja. Treeningu järel käis ta jalga arstile näitamas ning ka arstlik kontroll näitas, et õnneks jäid kõik luud terveks.

"See oli puhas õnnetus. Seal on nii palju inimesi, aga autod on vaja starti lükata," ütles Kristofferssoni tiimikaaslane Petter Solberg.

Treeningul edestas Kristoffersson Solbergi 0,232 sekundiga, kolmas oli rootslane Timmy Hansen, olles 0,447 sekundi võrra enda kaasmaalasest Kristofferssonist aeglasem.

Sebastien Loeb Autor: FIAWorldRallycross.com

Hellis sõidetakse hooaja kuues MM-etapp, kokku on neid kavas 12. MM-sarja üldarvestuses edestab Kristoffersson tiitlikaitsja Mattias Ekströmi nelja ja Solbergi seitsme punktiga.